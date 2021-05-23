〈觀察〉鋼價狂飆引中越政府關注 下游衝擊逐步浮現

中國以及越南政府相繼呼籲，甚至出手遏止鋼價走揚，或是要求鋼廠增產，背後均凸顯國際鋼價飆漲，已經開始逐漸對下游及終端市場造成負面影響。

中國國務院總理李克強在國務院常務會議直言，要高度重視商品價格攀升帶來的不利影響，並推動政策遏止價格不合理上漲，加強期、現貨市場監管。

而中國鋼鐵重鎮唐山也加大對鋼鐵價格上漲的控制力度，聯合約談全市鋼鐵生產企業，導致 5 月中以來，鐵礦砂、煤炭、銅等期貨價格走跌。

越南政府也對國內鋼廠喊話，應優先供給國內市場、確保價格穩定，同時呼籲國內鋼鐵廠應增加生產。

據悉，主要是當地建商因為鋼價狂飆導致成本上揚，但沒辦法重新擬定合約，成本大增面臨極大挑戰，因此也讓越南政府罕見針對產業發言。

無獨有偶，美國營建業同樣受到鋼價上漲衝擊，加上缺工及其他建材價格也飆漲，4 月新屋開工率月減近 10%，遠低於市場預期。

市場也擔憂，中、越相繼針對鋼價高漲的狀況發言、美國新屋開工率回落，均凸顯高鋼價對下游成本的衝擊浮現，恐代表鋼市在未來數個月內將自高峰回落。

不過，國內業者依舊看好，目前尚未看到進一步、更積極的政策直接打壓鋼價，認為只是短期逆風，加上全球鋼廠減產、碳中和的趨勢不變，鋼價最終仍得回到市場機制。

此外，業者認為，與國際行情相比，亞洲及國內鋼價仍具補漲空間，價格相對有撐，且最重要的是，目前需求依舊強勁，在市況未見反轉訊號前，鋼市仍將維持多頭局面。