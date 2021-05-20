【袁志峰專欄】加密貨幣暴跌，環球股市受壓

今天推介 - 中國移動 (941), 上日收市 $50.1

1) 股市前景

受 A 股上升帶動，恒指連升 3 日，累漲 3.0%，但成交卻連跌 3 日，反映投資者入市並不積極。以比特幣為首的加密貨幣價格昨日暴跌，拖累環球股市表現，估計港股今日補跌。恒指今月以來波幅為 27716 至 28884 點，短期表現將視乎 A 股走勢，基本維持上落市格局。

今天推介是中國移動 (941) — 去年業績符合預期，每股盈利增長 1.1% 至 5.27 元人民幣，全年派息增加 1.1% 至 3.29 港元，股息率 6.6 厘，具吸引力。另外，公司計劃發行最多 9.65 億股人民幣股份，集資用作發展 5G 網絡建設，有利長遠業務增長。維持買入建議，目標價 56.0 元，止損價 48.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周二恒指高開 244 點，已是全日低位，隨即拉升，最多曾漲 423 點，以接近全日高位收市，收報 28593 點，升 400 點或 1.4%，成交額按日減 10% 至 1305 億元，4 月份日均成交額 1555 億元。港股通南向資金連續 6 日淨買入，周二淨買入約 44 億元，包括淨買入 9 億元美團 (3690) 及 11 億元李寧 (2331) 股份。5 月以來淨買入 294 億元。4 月淨買入 433 億元。

藍籌股 53 升 2 跌。申洲國際 (2313)、瑞聲科技 (2018) 及中生製藥 (1177) 漲逾 5%，是升幅最大藍籌。其次是中石油 (857) 及中石化 (386) 升逾 4%。中海油 (883)、碧桂園 (2007) 及華潤置地 (1109) 升逾 3%。中國海外發展 (688) 及中移動 (941) 升近 3%。安踏體育 (2020) 及海底撈 (6862) 是唯一下跌藍籌，但跌幅少於 0.5%。

恒生科指升 1.5%，成份股 26 升 4 跌 1 持平。大型科技股全線上升，美團 (3690)、京東 (9618) 及百度 (9888) 升逾 2%。季度業績勝預期的同程藝龍 (780) 升逾 12%，是升幅最大成份股。其次是萬國數據 (9698)、瑞聲科技 (2018) 及比亞迪電子 (285) 分別漲逾 6%、5% 及 3%。金蝶國際 (268) 及新東方在線 (1797) 升近 3%。中芯國際 (981) 跌 1%，為表現最差成份股。

板塊方面，物管、教育、醫藥、鋼鐵、石油、航空、內房及手機零件股跑赢大市，漲幅居前。恒大物業 (6666) 升 15%，雅生活服務 (3319)、融創服務 (1516) 及金科服務 (9666) 升 6%-9%。中教控股 (839)、宇華教育 (6169) 及中國科培 (1890) 漲 6%。中生製藥 (1177)、翰森製藥 (3692) 及信達生物 (1801) 升 4%-5%。重鋼 (1053) 升 12%，鞍鋼 (347)、馬鋼 (323) 及中國東方 (581) 升 4%-6%。中國 3 大石油股升 3%-5%。中國 3 大航空股升 3%-5%。

周二上証指數平開，全日窄幅震盪，最多曾跌 0.2%，尾市做好，以全日高位收市，收報 3529.01 點，升 0.3%。深証成指持平，科創 50 指數跌 0.6%。滬深兩市總成交約 7500 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少約 1800 億元。滬深股通北向交易暫停，5 月以來淨買入 59 億元，4 月淨買入 526 億元。

周三上証指數低開 0.2%，已是全日高位，隨後窄幅震盪，最多曾跌 0.7%，收報 3510.96 點，跌 0.5%。深証成指升 0.2%，科創 50 指數升 0.3%。滬深兩市總成交約 7900 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加約 400 億元。滬深股通北向交易暫停。

3) 宏觀 / 行業訊息

歐盟統計局公布，歐羅區今年第一季國內生產總值 (GDP) 終值按季下滑 0.6%，按年跌 1.8%，兩者均符合預期。(信報)

4) 個股訊息

京東 (9618) 公布，按非公認會計準則，首季度盈利為 40 億元 (人民幣 · 下同)，按年升 33.3%。期內，總收入 2031.8 億元，按年增加 39.0%。服務收入 279 億元，上升 73.1%。(信報)

百度 (9888) 公布，按非公認會計準則，首季度盈利為 43.0 億元 (人民幣 · 下同)，按年升 39.4%。期內，總收入 281.3 億元，按年升 24.8%。百度核心收入 205 億元，增長 34%。在線營銷收入 163 億元，增長 27%。非營銷收入 42 億元，增長 70%，主要受雲服務等推動。愛奇藝收入 80 億元，上升 4%。就今年第二季度而言，百度預期收入將介乎 297 億元至 325 億元之間，按年增長 14% 至 25%。(信報)

網易 (9999) 公布，按非公認會計準則，首季度淨利潤為 50.8 億元 (人民幣 · 下同)，按年增長 20.6%。期內，淨收入為 205.2 億元，按年增長 20.2%，其中在線遊戲服務淨收入為 150 億元，按年增加 10.8%；有道淨收入為 13 億元，按年增加 1.48 倍；創新及其他業務淨收入為 42 億元，按年增加 39.7%。(信報)

國家開發投資集團旗下公司以每股 106.6 元，配售約 1422.5 萬股東方海外國際 (316)，套現 15.16 億元。每股作價較周二收市價 125.4 元，折讓 15%。(信報)

瑞士再保險以每股 28.8 至 29.1 元，配售約 7785.78 萬股新華保險 (1336)，套現 22.42 億至 22.66 億元。每股作價較周二收市價 30.6 元，折讓 4.9% 至 5.9%。(信報)

非凡中國 (8032) 周二公布，配售 6000 萬股李寧 (2331) 股份，每股配售價 63.6 元，套現 38.16 億元。配售完成後，非凡中國於李寧的持股量由 13.28% 降至 10.87%。(信報)

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