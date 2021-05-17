馬斯克引爆加密貨幣崩跌 大多頭不擔心：上調目標價至12.5萬美元

在特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 突然關注比特幣的環保問題，並暗示特斯拉可能已經或準備售出比特幣之後，引發幣圈周一 (17 日) 快速崩跌。不過一位老牌市場多頭繼續調升目標價，將比特幣年底目標價由 10 萬美元上調至 12.5 萬美元。

馬斯克上周表示特斯拉暫停比特幣購車之後，周日更發表推文，暗示公司可能出售比特幣後，主要幣種均跌至 2 月份以來最低。

據 Coindesk 報價，比特幣在台北時間周一最低跌至 42212 美元，為 2 月 8 日以來最低，之後稍微回穩，至 13:19 報 43048 美元，24 小時跌幅達 10.47%。其他貨幣跌幅也多在兩位數以上，以太幣跌破 3300 美元，狗狗幣跌至約 0.4801 美元，都遠低於近日的高點，狗狗幣也失去市值前四貨幣的地位，退居第五名。

(圖表取自 Coindesk)

因應這一變化，墨爾本公司 Pepperstone 分析師 Chris Weston 表示，從周末開始，他已經關閉「空比特幣 / 多以太幣」交易，轉而持觀望態度。

著名長期市場多頭、Fundstrat Global Advisors 執行合夥人 Tom Lee 認為，馬斯克所提到比特幣的耗能問題，不會讓人們對比特幣產生負面看法，或許應視為對比特幣行業的行動呼籲，讓其專注於可再生能源或更有效的方式。

Lee 表示，比特幣過大的波動性，可能是特斯拉難以接受這一支付工具的重要原因。他指出，較好的方式應該是讓客戶於交易當天進行支付，而不是先付款，再等某一天交車，來避免比特幣價格變低。

Lee 相信，市場將超越馬斯克的反覆態度，並表示，他已將年底比特幣的目標價，由先前的 10 萬美元上調至 12.5 萬美元。