氣候峰會登場在即 拜登將承諾2030年前減碳50%-52%

全球領導人氣候峰會即將於稍後登場，市場密切關注各國的氣候政策。拜登政府承諾，2030 年前將美國溫室氣體排放量削減 50% 至 52%，以宣示美國對抗氣候變遷的決心。

美國總統拜登將於為期兩天的氣候峰會上宣布這項最新目標，幾乎較前總統歐巴馬的承諾目標高出 2 倍。歐巴馬曾於任內承諾，美國溫室氣體排放量將在 2025 年前較 2005 年水平下滑 26% 至 28%，但目前為止，美國甚至尚未達到該目標的一半。

氣候行動追蹤組織 (Climate Action Tracker) 分析指出，若要在 2050 年前實現淨零碳排目標，美國必須在未來 10 年內將碳排放量控制在 57% 至 63% 之間。

不過，最新目標將有助於拜登推進他的競選承諾，即在 2030 年前實現能源部門脫碳，帶領美國逐步朝向零排放之路邁進。

拜登所提的 2 兆美元基建法案，將有助美國自化石燃料轉向潔淨能源，同時創造更多綠色就業機會。一旦國會通過基建法案，將成為美國政府有史以來最大的減碳計畫之一。

本屆氣候峰會由美國主導，邀請到中國、印度在內等全球 40 位領導人參與，外界期待各國政府就氣候危機作出政策回應。

英國和歐盟此前分別將 2030 年前的溫室氣體排放削減目標設立在 68％和 55％，全球最大碳排放國中國則誓言在 2030 年前達到碳排放峰值，並在 2060 年實現碳中和。