Snap拚AR技術 砸逾5億美元買擴增實境技術公司WaveOptics

社群媒體公司 Snap(SNAP-US) 周五（21 日）表示，將以逾 5 億美元價格收購英國擴增實境（augmented reality,AR）技術公司 WaveOptics Ltd，為該公司眼鏡提供 AR 顯示器。這是 Snap 有史以來規模最大的一筆交易，也凸顯該公司押寶 AR 眼鏡在未來將成主流。
WaveOptics 的波導（waveguide）技術可讓虛擬影像投影至現實中，而 Snap 日前發布的新款 AR 眼鏡 Spectacles 正是使用 WaveOptics 顯示器，不過並不會公開販售，僅提供給利用 AR 技術開發商申請購買。
據金融數據公司 PitchBook 數據，Snap 目前以股票的形式支付一半的收購費用，並在兩年後會決定以現金還是股票支付剩餘金額。
對 Snap 來說，此次收購 WaveOptics 除了有助自家研發的 AR 眼鏡更上一層樓之外，也能在快速成長的 AR 技術產業中受惠。Snap 發言人說，在 WaveOptics 的波導技術協助下，將共同開發光學系統。
Snap 目前最新款 AR 眼鏡 Spectacles 採用 WaveOptics 技術，擁有 26.3 度的視角，體積比微軟 (MSFT-US) 的 Hololens 輕巧，但缺點是耗電量大，電池只能維持 30 分鐘，且重量達 134 克，比一般眼鏡重許多。
Snap 該款 AR 眼鏡設計是為了能在明亮的室內與室外展示其名為「透鏡」（Lenses）技術的 AR 效果。
儘管 Snap 砸重金買下 WaveOptics 研發 AR 技術，但要讓這樣技術為大眾接受且價格合理，可能還需要一段很長的時間。Snap 執行長 Evan Spiegel 說，AR 眼鏡大約還需要 10 年的時間才能像手機一樣廣泛使用。
除了 Snap 之外，另外兩家科技巨頭臉書 (FB-US)、蘋果 (AAPL-US) 也正在打造 AR 設備，兩家公司皆把該項設備作為智慧手機後的新一代前瞻技術。