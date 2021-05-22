Snap拚AR技術 砸逾5億美元買擴增實境技術公司WaveOptics

社群媒體公司 Snap(SNAP-US) 周五（21 日）表示，將以逾 5 億美元價格收購英國擴增實境（augmented reality,AR）技術公司 WaveOptics Ltd，為該公司眼鏡提供 AR 顯示器。這是 Snap 有史以來規模最大的一筆交易，也凸顯該公司押寶 AR 眼鏡在未來將成主流。

WaveOptics 的波導（waveguide）技術可讓虛擬影像投影至現實中，而 Snap 日前發布的新款 AR 眼鏡 Spectacles 正是使用 WaveOptics 顯示器，不過並不會公開販售，僅提供給利用 AR 技術開發商申請購買。

據金融數據公司 PitchBook 數據，Snap 目前以股票的形式支付一半的收購費用，並在兩年後會決定以現金還是股票支付剩餘金額。

對 Snap 來說，此次收購 WaveOptics 除了有助自家研發的 AR 眼鏡更上一層樓之外，也能在快速成長的 AR 技術產業中受惠。Snap 發言人說，在 WaveOptics 的波導技術協助下，將共同開發光學系統。

Snap 目前最新款 AR 眼鏡 Spectacles 採用 WaveOptics 技術，擁有 26.3 度的視角，體積比微軟 (MSFT-US) 的 Hololens 輕巧，但缺點是耗電量大，電池只能維持 30 分鐘，且重量達 134 克，比一般眼鏡重許多。

Snap 該款 AR 眼鏡設計是為了能在明亮的室內與室外展示其名為「透鏡」（Lenses）技術的 AR 效果。

Snap 的第四代 AR 眼鏡 Spectacles。(圖片來源：Snap)

儘管 Snap 砸重金買下 WaveOptics 研發 AR 技術，但要讓這樣技術為大眾接受且價格合理，可能還需要一段很長的時間。Snap 執行長 Evan Spiegel 說，AR 眼鏡大約還需要 10 年的時間才能像手機一樣廣泛使用。

除了 Snap 之外，另外兩家科技巨頭臉書 (FB-US)、蘋果 (AAPL-US) 也正在打造 AR 設備，兩家公司皆把該項設備作為智慧手機後的新一代前瞻技術。