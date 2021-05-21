領先對手發布AR眼鏡 Snap股價大漲逾5%

Snap(SNAP-US) 周四 (20 日) 領先 Facebook(FB-US)、蘋果 (AAPL-US) 等對手，發布最新版本的 AR(增強實境) 眼鏡，成為首家推出 AR 眼鏡的美國科技公司。

AR 被視為下一代科技的一大戰場，蘋果、Facebook 均強調此一方向在公司未來的重要性。Snap 股價周四大漲 5.86%，收 57.07 美元。

Snap 推出的 Spectacles 智慧眼鏡，包括兩個攝影鏡頭、四個麥克風、一個觸控板和用於控制的按鈕。用戶還可以透過說「嘿 Snapchat」，來向設備發出聲控命令。

Snap 執行長 Evan Spiegel 表示，它可以讓佩戴者將有趣的增強實境畫面，疊加到現實世界中，市場上沒有人想到公司走得如此前面。

他表示，增強實境眼鏡最初只向一群使用 Snapchat 應用程式的開發人員和創建者提供。

Snap 這款 AR 眼鏡比第一款混合實境 (MR) 頭盔，如微軟的 Hololens 或 Magic Leap 的產品要小得多，也輕了不少，Spectacles 重 134 克，電池續航時間約為連續使用 30 分鐘。

Spiegel 拒絕透露其智慧眼鏡野心的更精確時間表，但表示，要成為一種真正廣泛的消費者產品，可能還需要十年。「Snap 的最終目標，是用更自然的計算形式，取代 PC 的鍵盤和智慧手機的微型觸控螢幕。」