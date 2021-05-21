美國5月Markit製造、服務業PMI續登紀錄新高

IHS Market 周五 (21 日) 公布 5 月美國採購經理人指數 (PMI) 初值，受強勁需求驅動，製造業和服務業 PMI 雙雙寫下紀錄新高，通膨壓力也隨之提升。

Markit 美國 5 月 PMI：

製造業 PMI 初值：61.5，前值為 60.5

服務業 PMI 初值：70.1，前值為 64.7

綜合 PMI 初值：68.1，前值為 63.5

製造業產出指數初值：58.1，前值為 57.2

(圖：IHS Markit)

隨著美國疫情趨緩，經濟重啟加強客戶信心，帶動需求顯著改善，5 月製造業 PMI 初值報 61.5，疫情期間嚴重受創的服務業 PMI 則跳升至 70.1，一併寫下 2009 年有紀錄以來新高。

服務業和製造業新訂單均以創新高的速度增長，與此同時，受限於原物料缺貨，訂單積壓數也創下 14 年高位。

即使商業信心有所改善，但樂觀情緒多半來自服務業，5 月製造業信心跌至 7 個月低點。部分製造業者擔心，供應緊縮迫使其提高生產成本，並將成本壓力轉嫁給客戶，

Markit 調查的製造商價格指數升至 2008 年 7 月以來最高，製造業者預計，產能壓力及原物料短缺情況將持續全年。

IHS Markit 首席商業經濟學家 Chris Williamson 稱道，企業對前景的樂觀預期，帶動訂單積壓數和國內外市場需求持續回升，且強勁增長勢頭將延續至整個夏天。

但 Williamson 警告，商品和服務平均售價均以前所未有的速度上升，恐在未來數月內加劇通膨壓力。