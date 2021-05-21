歐元區5月綜合PMI升至56.9 優於市場預期

受惠於占主導地位的服務業復甦強勁，以及製造業成長持續，歐元區 5 月的經濟活動成長速度創下 3 年來的新高。

根據 IHS Markit 在週五 (21 日) 公布的最新數據顯示，歐元區 5 月綜合採購經理人指數 (PMI) 從 4 月份的 53.8 攀升至 56.9，高於市場預期的 55.1，並創下自 2018 年 2 月以來的新高速度，超越成長與萎縮榮枯線的 50。

歐元區 5 月份服務業 PMI 則是從 4 月的 50.5 反彈至 55.1，遠高於市場預期的 52.3，也創下自 2018 年 6 月以來的新高。服務業 PMI 創下新高，主要受益於被抑制的需求在近期獲得釋放，該指數在整個疫情期間持續低於 50。

由於不少工廠在封鎖期間基本上仍處於開啟狀態，製造業因此較服務業更好地度過這場危機。歐元區 5 月份製造業 PMI 則是從 4 月份的高點 62.9 略跌至 62.8，但仍高於市場預期的 62.5。

不過，供應方面的問題使製造業成為了原料供應商的賣方市場，製造工廠的投入成本增高，相關指數從 82.2 飆升至 86.5，創下歷史新高。

在歐元區疫苗接種計劃持續，以及防疫封鎖限制有所緩解的情況下，有更多的企業重新開放，或開始適應封鎖情況。據路透社上週的一項民意調查顯示，歐元區第二季經濟有望成長 1.4%。

IHS Markit 首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示，防疫封鎖措施從 5 月份開始放寬，促進了服務部門業務活動顯著改善，同時製造業的成長持續。此外，他也表示，通貨膨脹壓力將持續多長時間取決於供需恢復平衡的速度，但目前失衡狀況持續惡化，導致產品價格壓力達到歷史新高。

從各國家來看，德國 5 月綜合 PMI 回升至 56.2，但不及市場預期的 57.1。服務業 PMI 升至 52.8，創下十個月新高，並優於市場預期的 52。製造業 PMI 放緩至 64，遠低於 4 月份的 66.2 及市場原預期的 65.9。

法國 5 月綜合 PMI 續升至 57，創十個月新高，遠勝市場預期的 53.7。服務業 PMI 大增至 56.6，創十個月新高，並遠高於市場預期的 53。製造業 PMI 回升至 59.2，好於市場預期的降至 58.5。