經濟重啟時期如何選股？大摩首選「黑馬」Alphabet、Uber

展望後疫情時代的經濟復甦，摩根士丹利網路分析師上修了多家股票的目標價，但他也警告，以市場已在價格上反映的程度，投資者必須謹慎行事。

摩根士丹利網路分析師 Brian Nowak 週四報告寫道，在經濟重啟時期，他的首選是共享乘車公司 Uber (UBER-US) 和谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US)。

在線上旅遊產業，Nowak 指出，與線上旅遊網站相比，飯店網站的訪客流量上升速度更快，且以這兩者差距而言，在美國的差距比歐洲差距更寬，Booking Holdings (BKNG-US) 在歐洲的曝險比 Expedia (EXPE-US) 更多，因此他雖然將 Expedia 目標價自 160 美元調升至 200 美元，但他認為 Booking 是更具吸引力的投資選擇。Nowak 目前給予兩家股票評級均為等權重。

Nowak 調升 Uber 和 Lyft (LYFT-US) 的目標價，前者自 70 美元調升至 75 美元，後者自 60 美元調升至 65 美元。但他顯然偏愛 Uber，主張「Uber 有多種產品、全球供應，因此本益比理應高於 Lyft。」他對 Uber 喊加碼，而給予 Lyft 等權重的評級。

另外，他將 Yelp 股票的目標價格從 26 美元提高至 32 美元，但維持「減持」評級，並指出他對該公司改變廣告事業結構與後復甦時期的成長能力持懷疑態度。

針對 Alphabet，他將目標價自 2200 美元調升至 2350 美元，並以「黑馬」形容該公司，認為一旦經濟開放程度提高，Alphabet 應該會自旅遊相關的廣告營收增加而受益。他估計谷歌 10% 至 15% 付費搜尋營收來自旅遊相關業務。