Arm、SEMIFIVE、三星合作 加速客製化系統單晶片設計

矽智財大廠 Arm 今 (20) 日宣布，矽晶圓設計解決方案供應商 SEMIFIVE 已加入 Arm 生態系，客戶可透過 SEMIFIVE 創新平台 SoC 解決方案，結合三星晶圓代工頂尖製程技術，能夠以更低的成本、更快產品問市時間，實現具特殊處理能力的客製化矽晶圓，同時降低開發的風險。

Arm 指出，SEMIFIVE 透過與公司合作，將可以使用各式各樣的 Arm IP，包括 Cortex-A、Cortex-R 與 Cortex-M CPU、Mali GPUs、Ethos NPU，以及各種系統與子系統 IP。

Arm 表示，透過雙方合作，將讓 SEMIFIVE 進一步擴大該公司差異化平台 SoC 解決方案與特殊應用 IC(ASIC) 的設計服務，並讓 Arm 生態系延伸觸及範圍更廣的終端市場與客戶。

SEMIFIVE 執行長 Brandon Cho 指出，藉由與 Arm 合作，可取用節能且高效能的處理器 IP，並進一步擴展公司的產品與服務，讓雙方共同客戶能以更快速、更具成本效益的方式，進行客製化的 SoC 設計。

三星晶圓代工事業部執行副總裁 Jaehong Park 強調，公司持續投資 SAFE(Samsung Advanced Foundry Ecosystem) 生態系，以支持客戶，且與兩大關鍵夥伴 Arm 與 SEMIFIVE 合作，是對三星晶圓代工生態系的信任與信心的另一個證明。

Jaehong Park 也看好，隨著特定領域應用晶片的設計更加廣泛，SEMIFIVE 提供 Arm 架構的解決方案，將讓更多業者易於採用。