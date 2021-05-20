〈美股盤前要聞〉Fed考慮減碼政策 美股期貨走低

美國將公布上周失業金人數。美股期貨週四 (20 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.33%，標普 500 期貨跌 0.19%，那斯達克 100 期貨跌 0.05%。

1. 4 月會議紀要：Fed 暗示接下來利率會議上開始討論減碼 QE

週三 (19 日) 聯準會 (Fed) 4 月利率會議紀要暗示，在即將舉行的會議上開始討論控制債券購買計畫可能是合適的，不過由於經濟距離實現其目標仍有一段距離，Fed 官員仍偏向鴿派。

美國聯準會 (Fed) 於上月 28 日公布最新利率決策，聯邦公開市場理事會 (FOMC) 決定，將聯邦資金利率的目標區間維持在 0% - 0.25% 的範圍內，並以每月 1200 億美元的速度穩定購買債券。

最新會議紀要中寫道：「許多與會官員認為，如果經濟繼續朝著目標迅速發展，那麼在即將舉行的會議上的某個時候，開始討論調整資產購買步伐的計劃可能是適當的。

2. 思科 Q3 優預期

思科 (CSCO-US) 周三 (19 日) 於美股盤後公布 2021 會計年度第三季 (至 2021 年 5 月止) 財報，營收與獲利皆優於市場預期，這家網路設備大廠表示，業務端呈現成長趨勢，然而受到供應鏈問題影響，第四季毛利恐受衝擊。

思科第三季營收扭轉連五季下滑的趨勢，較去年同期成長 7%。訂單成長率也較去年同期成長 10%。基礎設施平台中 Wi-Fi 6、Webscale、資安與 Webex 正持續成長，公共事業、商業、網路服務提供客戶訂單量年增幅達雙位數，企業商用訂單也正在改善。

思科於聲明中表示，思科第三季各項業務都出現強勁需求，隨著客戶加速採用遠端、實體混合工作類型、數位轉型、雲端計算以及訂閱產品，思科對下一階段企業復甦的能力充滿信心。

3. 超微砸 40 億美元回購股票 看好台積電年底前供貨改善

超微 (AMD-US) 執行長蘇姿丰（Lisa Su）周三（19 日）接受彭博訪談時表示，預計超微晶片供應狀況有望在今年內改善。該公司的晶片由台積電供應。超微同日也宣布斥資 40 億美元回購公司股票。

蘇姿丰說，隨著全球經濟復甦，許多行業因為晶片短缺受累，不過這場晶片荒並非災難，只是半導體市場周期性供需失衡的另一例證，往好的方面看，半導體產業客戶反而會因此考慮長期採購，以穩定供應貨源。

她說：「通常大家都各自規畫自己的世界，但是現在，我們要攜手一起規劃。」

4. 福特宣布 8 家車廠停產與減產計畫

由於半導體晶片短缺持續對汽車製造業造成影響，福特汽車 (F-US) 周三（19 日）計畫在 6 月前讓北美 8 家車廠減產或停產。

受影響的車型包括 Ford Mustang、Escape，還有利潤最高的 F-150 皮卡車與 Bronco Sport SUV。

日前美國總統拜登才參訪過福特位於密西根的車廠，除拋出 1,750 億美元的電動車獎勵計畫之外，也表示會支持國內半導體晶片生產，避免目前的短缺情形再次發生。然而不過一天，福特就因為晶片短缺問題宣布減產與停產計畫。

5. 馬斯克伸「鑽石之手」女股神信心喊漲

比特幣週三 (19 日) 暴跌至 3 萬美元之際，特斯拉執行長馬斯克伸出「鑽石之手」、女股神出面「信心喊話」，比特幣價格絕地反彈，一度重回 4 萬美元大關。

中國人民銀行 (PBOC) 週二宣布禁止金融機構提供加密貨幣交易相關服務，同時警告公眾注意交易數位資產相關風險後，比特幣已從創紀錄的 64,000 美元跌至 30,000 美元。

爾後，隨著特斯拉執行長馬斯克伸出「鑽石之手」、女股神出面「信心喊話」後，比特幣絕地反彈重回 4 萬美元大關，截稿前，比特幣小幅回落，暫報 39,753.37 美元。