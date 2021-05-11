ARK每日追蹤：大舉加倉PLTR、DKNG 巨量砍倉線上房產平台OPEN

華爾街新興「女股神」Cathie Wood 在 2013 年創辦 ARK 基金，ARK 向來專注投資科技創新族群，包括自動車、區塊鏈、基因、互聯網企業等，Cathie Wood 更因為在 2020 年大舉壓注特斯拉，讓她所創立的 ARK 基金績效傲人而聲名大噪。

anue 鉅亨網每日為投資人整理 ARK 系列基金倉位變化，包括 ARKF、ARKG、ARKK、ARKQ、ARKW，以下是 5 月 10 日之個股進出明細。

買進 賣出 COIN AAPL TWLO SI PATH RHHBY RPTX NSTG SURF TAK VCYT SRPT MASS PHR IONS BEKE FATE TREE ADPT SNPS CDNA REGN CDXS NTDOY PLTR ICE DKNG HUYA BLI BIDU TXG TDY TSP SPCE BEAM KMTUY TER PSTG KTOS OPEN IRDM API AONE ADYEY TTD NNDM PDD PRNT

週一 (10 日) ARK 系列基金大舉買進 Palantir (PLTR-US) 約 136.5 萬股，PLTR 已連續 10 個交易日呈現下跌；另外，亦繼續加倉線上博弈平台 DraftKings (DKNG-US) 約 85.1 萬股，DKNG 股票 ARK 基金已連續加倉多日。

減倉方面，週一 (10 日) ARK 基金大舉砍出 Opendoor (OPEN-US)，目前 Opendoor 為全美房地產線上平台龍頭之一；另外，ARK 基金亦繼續砍出百度 (BIDU-US) 約 46.4 萬股，連續 6 個交易日減持該公司股票。