〈國內疫情升溫〉房仲業高規格防疫 線上流量出現增長

因應新冠肺炎疫情升溫，房仲業者為保護客戶和員工，自政府宣布防疫警戒升級以來，立即啟動高規格防疫，分流、分棟及遠距居家上班等方式，疫情警戒更嚴格控管上班人數，員工若在工作場所需全程配戴口罩；面試也改採視訊面試，積極落實各項防疫措施。但線上的流量則出現增長。

永慶房屋人資部資深經理塗振宏表示，永慶員工早已習慣運用科技工具服務客戶，完成工作；近日受疫情影響，第一線經紀人多邀請客戶透過「永慶快搜」APP 中的「實境找房」服務，在家線上賞屋、線上體驗生活圈。

塗振宏並指出，觀察近日網站與 APP 流量約增加 1 成多。

永慶指出，「實境找房」服務結合 Google 街景，消費者不用出門，透過手機、平板或電腦，不僅物件周邊生活圈一覽無遺，能掌握周邊學校、交通、醫療機構、餐廳及商場等位置，充分了解生活機能；搭配 720 度屋內環景照片，較一般僅有照片呈現能看到更多細節。

塗振宏強調，現階段以防疫優先，客戶有任何疑問皆可在線上與經紀人進行詢問，便利又安全，若有必要，必須取得買賣雙方的同意後，才會進行帶看，且全程嚴格遵守酒精消毒、量體溫、全程戴口罩等規範，且包含經紀人與客戶，同一空間必須控制在 5 人以下。

疫情期間，永慶房屋的防疫措施將以保障客戶及員工為最高原則，配合主管機關防疫政策，隨時優化相關應變計畫，並加強宣導要求同仁落實戴口罩、勤洗手、每日測量體溫，注意身體狀況，若有不適立即就醫。

住商機構發言人徐佳馨指出，由於房仲業是人與人接觸頻繁的產業，因此在防疫規格上也必須提高，總公司目前採取分流上班，加盟店業務同仁多採取在家上班，僅留值班人員，帶看部分確實受到影響，同時成交部分也趨緩。另外，全程口罩、進店消毒、停止群聚會議，團看等等。但網路看屋不受影響，同時也鼓勵同仁以 VR、720 度看屋等方式服務客戶。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，疫情警戒升級，除了少數已經安排簽約的客戶照常進行，來店客和帶看量都明顯銳減，許多社區大樓也已禁止帶看，尤其板橋蘆洲萬華等疫情嚴峻的區域，之前預約看屋的客戶，有 8 成都主動來電取消，總部也要求各店業務，疫情較多的區域，也主動去電延後看屋安排，並取消集體帶看，保護業務同仁也保護客戶的安全。

不過另外一方面，網站的瀏覽量反而大幅成長，台灣房屋官網本周末的物件點閱量增加 3 成，線上賞屋功能的使用也成長 24%，顯示不少買家購屋意願不減，也會希望看是否有機會撿到便宜，買到急售降價物件。