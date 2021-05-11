〈房產〉疫情推升倉儲物流需求 已成投資熱門標的

受新冠肺炎衝擊，去年全球經濟受到嚴重衝擊，人類生活型態改變，創造出網購及指尖經濟商機，倉儲物流需求明顯躍進，除了自用，也成為投資熱點，去年以來，統一 (1216-TW)、全家 (5903-TW)、富邦媒 (8454-TW) 都在擴充投資倉儲物流相關。

富邦媒今年第一季宣布啟用「永康物流中心」，強化南台灣物流網絡的服務能量，另南區大型自動化物流中心也將於第二季動土，如今再增設中部物流中心，可望為中台灣最後一哩路的物流服務添翼。

高力國際董事總經理劉學龍指出，2020 年疫情蔓延全世界，各國政府的國境封鎖及封城措施，一度使得外出成了奢望，在家完成工作消費及娛樂，成為許多世界各地人們的日常。航空業、旅館業及零售業成了去年面臨海嘯第一排衝擊的產業，也使生活型態改變，以零售業為例，線下消費受挫，消費行為大量轉移至線上。

依據研究機構 Global Ecommerce Update 指出，2020 年全球總體零售營業額雖然由 2019 年的 246 兆美元降至 2020 年的 239 兆美元，減少 7 兆美元，減幅近 3%；但疫情的催化使得全球零售電子商務營業額反而大躍進，2020 年的營業額來到 42.8 兆美元，反較 2019 年大幅成長近 28%。

高力國際研究部董事梁儀盈表示，在全球化以及科技的推波助瀾下，購物變得輕鬆無國界，跨境電商近幾年蓬勃發展，從財政部關稅署發布的進口快遞貨物簡易報單件數來看就有明顯感受。數據顯示，2016 年進口包裹有 2380 萬件，到了 2020 年雖然新冠疫情導致貨運受阻，但仍增加至 6320 萬件，5 年增幅超過 1.65 倍，也帶動後續的物流宅配商機。

高力國際資本市場服務部執行董事黃正忠提到，除了自用廠商積極拓展倉儲據點，REITs 與壽險業者同樣著眼於電子商務需求的持續成長，以及背後長期且穩定的租金收入，也加入投資倉儲行列。其中國泰人壽是跨足倉儲物流租賃最積極的壽險業者，永聯物流分別在在新北市瑞芳區、桃園市大園區、楊梅區，以及台中市烏日區的物流中心出租率穩定，超商、電商平台、電子業與快遞業者都是穩定租戶。

依高力國際亞太區研究部發表的 2021 全球投資人意願調查顯示，倉儲物流躍升為投資第二首選，在亞太區中有將近 25% 的投資人認為電子商務需求仍暢旺，將持續加碼投資。以台灣來說的話，黃正忠認為桃園、台中及台南等地因交通及產業群聚優勢，仍會是業者積極要布局的區域首選。

梁儀盈認為科技的便利與普及改變了人們消費習慣，現在消費者的新特徵包括精於指尖購物、追求即時滿足、購物時間靈活且彈性、具備快速比價能力、線上線下消費體驗融合等，這些新的消費習慣將進一步賦予倉儲物流地產轉型的機會。尤其為了滿足消費者追求商品快速下單及到貨，倉儲配送業者將更願意投資倉儲設備智能化，運用雲端分析，將發貨撿貨精細化，以達到高效率出貨的標準。