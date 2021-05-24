清洗浮額後 全面絕地大反攻？

台灣一週內累計近 800 人確診，許多人預料台股應該會災難式的崩跌，但週一 (5/17) 台股盤中最低下跌 667.23 點，跌幅反而沒有 5/12 來得重，而且終場跌幅收斂，聯發科 (2454-TW) 帶領部分科技股展開反攻，加上防疫概念股強挺，台股弱中透強。



雖然本土疫情延燒，但地方政府積極作為超前部署，民眾防疫意識和自律性高，初步看來並不會太悲觀，端看美國疫情慘烈股市不也持續創高嗎？而且股市主要和經濟連動，台灣不論在出口、景氣燈號或是企業的獲利方面都相當亮眼，因此只要疫情在未來兩週慢慢穩住，不影響企業生產出口，都沒有悲觀的理由。



尤其台股上週在本土疫情爆發前就已經向下大幅修正，許多個股早已修正超過 3 成，殖利率也回到 5% 以上水準，法人已經開始進場撿便宜。週一外資大舉回補現貨 334 億元，期貨空單略減，維持在 15,406 口，買超前 20 名個股當中以傳產最多佔一半；而國泰金控也表明手中握有大量現金，準備趁這波回檔逢低進場布局，尤其鎖定基本面未受疫情影響、殖利率高的科技股。



除了傳產科技，防疫期間生醫族群仍是亮點，包括檢測 (快篩)、疫苗、藥物、口罩、清潔用品等。以最近疫情來講，台北市設置 5 個快速篩檢站，據了解就是和國光生 (4142-TW) 子公司安特羅 (6564-TE) 以及寶齡富錦 (1760-TW) 接觸，安特羅和寶齡富錦所開發的快篩劑都已取得衛福部專案製造許可，而且陸續出口海外，月產能分別達 100 萬劑、300 萬劑；另外，泰博 (4736-TW) 的快篩試劑也已取得多國認證，可有效快速篩檢變異病毒，目前月產能約 300~500 萬劑，近日也已提供雙北市府使用。

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