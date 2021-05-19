5月紐約服務業商業活動大增 前景轉向樂觀

根據紐約 Fed 在週二 (18 日) 發布的一項針對企業領導人的調查報告顯示，在今年 5 月初，紐約地區的服務業商業活動正在以「創紀錄的速度」增長。

於 5 月 3 日至 5 月 10 日進行調查的報告中顯示，主要服務業商業活動指數大幅上升了 9 點，至 38.8 點，但不是所有的商業活動都取得了增長。報告指出，有超過一半的受調者表示，該月份的情況有所改善，但是也有 12% 的受調者表示，情況仍在持續惡化。

在新冠肺炎疫情期間，紐約地區的商業活動因防疫封鎖限制、旅行減少和轉向遠距工作而遭受衝擊，不過報告中也指出，隨著當地經濟復甦持續，相關的情況出現改善。

調查中也顯示，5 月初紐約地區服務業者對前景的看法也轉向樂觀，未來商業活動指數和未來就業指數分別達到 67.8 和 51.8，皆創下歷史新高。此外，報告中也指出，紐約地區服務業的就業溫和增長，工資增長也出現小幅回升。

過去一年內，由於新冠疫情肆虐，大多民眾為防疫足不出戶，因此實體店面的銷售額面臨慘澹困境。不過，隨新冠疫情限制放寬，美國經濟逐漸開放，商店購物人潮開始回流，從運動器材到珠寶飾品已見買氣回溫。

梅西百貨執行長 Jeff Ganette 曾表示，因為新冠疫苗接種率提升，店面的人流也隨之增加，這是一個振奮人心的現象，消費者正走向後疫情時代的生活，對購物、旅行等戶外活動支出開始增加。