歐洲4月新車註冊量由疫情低點飆升256%

根據歐洲汽車製造協會 (ACEA) 在周三公布的最新報告顯示，儘管需求仍未回到疫情前的水準，但歐洲汽車銷量已由最初疫情爆發時的低點飆升。

數據顯示，歐洲 4 月份新車註冊量較低點猛增 256%，來到 103 萬 9810 輛，但仍較疫情爆發前 10 年的 4 月平均水準下跌了約 14%，並且低於 3 月份的數據。

歐洲 4 月份新車註冊量較低點猛增 256%(圖片：彭博社)

報告中指出，目前汽車業的擔憂已從需求轉向生產。全球半導體短缺對主要汽車製造商造成嚴重衝擊，有不少汽車和車用零組件製造商警告，晶片短缺的情況可能會持續到明年。

歐洲最大的兩家汽車製造商福斯汽車 (Volkswagen) 和 Stellantis 都預計，第二季的晶片短缺情況將比第一季更加嚴重。諮詢公司 AlixPartners 估計，晶片供應短缺將使該汽車業虧損大約 1100 億美元，幾乎是先前預期的兩倍。

全球最大的汽車零件供應商博世 (Robert Bosch GmbH) 執行長 Volkmar Denner 在接受採訪時表示，汽車業關鍵半導體供應的短缺，很可能會持續到 2022 年。

福斯汽車執行長 Herbert Diess 在本月初就表示，由於急需的汽車晶片持續短缺，福斯汽車處於危機模式，他也預期，晶片短缺的影響將會加劇，並打擊第二季的獲利。

屏除晶片的問題外，有跡象表明，隨著疫苗接種加速和全球員工開始重返辦公室，汽車製造商預期將從中受益。以英國為例，在公共交通恢復之前，汽車的使用已恢復到疫情前的水平。在上個月，英國的新車註冊量增長了近 33 倍，僅次於義大利的 34 倍。

數據也顯示，在今年的前四個月中，義大利的汽車銷售額增長了 68%，法國的銷量增長了 51%，英國的銷量增長了 16%，德國則是增長了 7.8%。