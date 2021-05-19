〈美股盤前要聞〉通膨憂慮持續 美股期貨下跌

市場對通膨上升憂慮持續，美股期貨週二 (18 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.92%，標普 500 期貨跌 1.08%，那斯達克 100 期貨跌 1.54%。

1. 葉倫呼籲企業界支持加稅 美國商業團體齊聲反對

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 周二 (18 日) 呼籲美國企業接受加稅，以幫助政府獲得足夠的經費，對基礎設施進行大量公共投資，從而推升美國經濟，但這一看法未獲商業團體接受。

美國商會負責人 Suzanne Clark 在葉倫對商會的演說後表示，當前的數據及證據很明確，加稅計畫對美國企業極為不利，並傷害美國勞工。「現在絕對不是為經濟復甦製造新障礙的時機。」

美國商會此前表示，他們支持對基礎設施進行投資，但傾向於「使用者付費」，以支付所需的資金。

2. 拜登訪福特車廠 拋 1,740 億美元電動車計畫

美國總統拜登周二（18 日）造訪福特汽車 (F-US) 位於密西根的電動車工廠，並提出 1,740 億美元的電動車計畫，將對新的電動車電池工廠提供政府補貼。

拜登說：「我們將替電動車發展設下新的步調，」在他推動的 2.3 兆美元的就業與基礎建設法案下，誓言要扭轉前總統川普執政時期對汽車碳排標準倒退的「短視近利」。

由於中國的電動車銷量不斷增加，拜登認為美國正落後中國，他說：「美國在未來的競爭中究竟是領先還是落後中國，端看美國本土的電動車與電池能夠自行製造，還是需依賴其他國家，」

3. 晶片缺很大 4 月交貨期再拉長到 17 周

Susquehanna 金融集團的研究顯示，半導體交貨期 (lead time) 在 4 月拉長到 17 周，是晶片短缺未解的最新跡象。

Susquehanna 分析師 Chris Rolland 說：「交貨期遲遲不縮短，顧客端通常會出現『不良行為』，包括累積庫存、建立安全庫存水位，或重複下單。」

Rolland 說，這些趨勢可能導致半導體產業進入出貨過量 (over-shipment) 的早期階段，出貨量超過顧客實際需求。而且 Rolland 形容遞延幅度很可觀，舉例來說，電源管理晶片等產品 4 月的交貨期比 3 月遞延四個禮拜之多，工業用微控制器 (MCU) 也拉長三周，都是 2017 年開始統計至今最劇烈的情形。

4. 比特幣利空罩頂跌破 4 萬美元

中國加強監管等利空消息導致比特幣跌勢不止，台灣周三 (19 日) 中午 12 時 30 分左右跌破 4 萬美元整數關卡，從 4 月中旬空前高點回跌 39%。不過有專家認為，比特幣歷經這波下跌後，底部或許已經浮現。

比特幣盤中最低報 38966.54 美元，截稿前報 39306.21 美元，是 2 月 9 日跌破 4 萬美元迄今首次跌破此一整數價位。

以太幣 (ETH)、狗狗幣也跌破整數關卡。Coindesk 報價顯示，以太幣跌落 3000 美元，暫報 2935.10 美元，24 小時內跌幅約 16%。

5. Google I/O 大會推新一代智慧穿戴裝置系統 Wear

Google 周二（18 日）以線上方式舉行去年停辦的 I/O 開發者大會，公布包括地圖、照片、操作系統在內的多項服務更新，並推出新版智慧手錶 Wear OS 系統，意圖向蘋果智慧手錶與微軟合作的系統工具較勁。

Google 子公司 Fitbit 與三星電子合作，將採用其智慧手錶 Wear OS 系統，先前 Fitbit 與三星多年來都是使用自己的系統，現在透過合作關係使用同一系統，能吸引更多應用程式開發人員開發軟體，與蘋果 Apple Watch 競爭。

Google Android 系統與 Google Play 副總裁 Sameer Samat 表示，本次發布的最新操作系統 Android 12 性能更加優異，將 CPU 運作時間減少 22%，讓系統運算速度更快。