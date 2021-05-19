貨櫃塞爆港口！全球海運交貨時間大延遲 僅4成貨輪準時交貨

今年貨輪延遲交貨情況更勝於往年，加劇了供應鏈的困境，也削弱零售商和製造商想趁經濟需求回溫時提振獲利而做出的努力。

華爾街日報（WSJ）報導，據 Sea-Intelligence ApS 分析，3 月時全球只有約 40% 的貨櫃船準時抵達港口交貨，平均延誤時間超過 6 天，雖然較 2 月延誤情形有所改善，但仍落後前兩年的水準，當時有逾 70% 的貨輪可準時到達港口交貨。

隨著消費需求提升，企業大規模補充庫存，造成全球貨輪航運延遲，使貨輪運載能力受限，也造成運輸貨物所需貨櫃短缺，隨貨櫃費用以驚人速度上漲，航運成本也跟著隨漲船高。

在美國、歐洲與亞洲走出新冠疫情，經濟逐漸復甦之際，對貨運公司來說，延誤交貨只是擾亂供應鏈中令人頭痛的問題之一而已。其他如原物量成本上漲、成品與半導體、木材等零件短缺、勞力短缺、運輸網絡產能不足的等問題，對經濟復甦而需求提升的產業來說更是頭痛。

去年下半年就開始積累的延遲交貨情形，在今年初的淡季更進一步惡化。由於已卸載的貨櫃在碼頭等待處裡時間過長，積累大量的貨櫃塞爆碼頭，讓後來準備入港的貨輪遲遲無法卸貨，只能在海上等待，有時候要等上數周之久。

有航運人士指出，由於美國進口商開始大量補充過去在疫情期間內消耗殆盡的庫存，使美國最大貿易門戶南加州的洛杉磯港和長堤港陷入癱瘓，引發沿海船隻的嚴重堵塞。

丹麥航運巨擘馬士基（A.P. Moller-Maersk）海洋和物流部門執行長 Vincent Clerc 說，以前從上海運貨到洛杉磯通常是 14 天，但現在一樣的航運時間，卻要花超過 2 倍的時間約 33 天在聖佩德羅灣等待卸貨。

Clerc 也說，已投資數百萬美元增加乘載量，但礙於美國西岸的輪船壅塞情形，花大錢增加的乘載量根本無法發揮作用。

此外歐亞港口也出現壅塞的問題，包括馬來西亞的巴生港、荷蘭的鹿特丹、希臘的比雷埃夫斯、英國的南安普敦，以及台灣的高雄港，塞港導致最多 6 天的延誤。

交貨延遲也從碼頭向鐵路站場、貨車站、配送中心等地蔓延，導致大型零售商、車廠、小商店皆面臨供應不足的問題，且運輸貨物費用也較去年高出好幾倍。

根據波羅的海航運指數（Freightos Baltic Index），從中國運往美國西岸運送 40 英尺的貨櫃成本本周報 5,650 美元，較今年初漲 34.5%，比去年同期高 228%。

但是在過去一個月中，南加州的洛杉磯港和長堤港延遲交貨情形已有所緩解。據南加州海運交易所（Marine Exchange of Southern California）報告指出，在上周只有不到 20 艘輪船在等待入港卸貨，已遠低於今年第一季約 40 艘輪船的高點，也是自去年 11 月以來的最低點。