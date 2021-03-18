Google斥逾70億美元拓展辦公室和資料中心 年內將釋上萬職缺

隨著國內疫情趨緩，Google 計畫投入超過 70 億美元，以拓展辦公空間和資料中心，預計今年將為美國創造超過 1 萬個全職工作機會。

疫情期間為了降低感染風險，多數企業選擇實施遠程辦公，Google 也不例外。然而 Google 母企 Alphabet(GOOGL-US) 執行長 Sundar Pichai 認為，讓員工能夠彼此凝聚並建立社群，為 Google 的企業文化核心，因此宣布將擴大投資於全美各地建立更多辦公室。

Google 表示，將投入超過 70 億美元在 19 個州設立辦公室和資料中心，其中 10 億美元資金將用於總部所在地加州，估計今年可創造超過 1 萬個工作職位。

此外，該公司計劃秋天起讓員工陸續返回辦公室。Pichai 曾表示，遠程辦公不會是永久的，希望多數員工能從 9 月開始每周至少三天進辦公室工作，但目前還不確定是否能按計劃進行。

隨著 Google 積極發展雲端業務，資料中心的擴張計畫也隨之而來。該公司宣布擴大投資位於內布拉斯加州、南卡羅來納州、維吉尼亞州、內華達州以及德州的資料中心。

財報數據顯示，Google 去年第 4 季雲端業務營收年增 46% 至 38 億美元，但全年仍虧損 56 億美元，顯示業務仍處於投資階段。