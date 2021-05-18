清洗融資浮額後 這些股全面大反攻？

萬寶投顧陳子榕指出，台灣一週內累計近 800 人確診，許多人預料台股應該會災難式的崩跌，但週一 (5/17) 台股盤中最低下跌 667.23 點，跌幅反而沒有 5/12 來得重，而且終場跌幅收斂，聯發科 (2454-TW) 帶領部分科技股展開反攻，加上防疫概念股強挺，台股弱中透強。

雖然本土疫情延燒，但地方政府積極作為、超前部署，民眾防疫意識和自律性高，初步看來並不會太悲觀，端看美國疫情慘烈，股市不也持續創高嗎？而且股市主要和經濟連動，台灣不論在出口、景氣燈號或是企業的獲利方面都相當亮眼，因此只要疫情在未來兩週慢慢穩住，不影響企業生產出口，都沒有悲觀的理由。

尤其台股上週在本土疫情爆發前，就已經向下大幅修正，許多個股早已修正超過 3 成，殖利率也回到 5％以上水準，法人已經開始進場撿便宜。週一外資大舉回補現貨 334 億元，期貨空單略減，維持在 15,406 口，買超前 20 名個股當中，以傳產最多佔一半；而國泰金控也表明手中握有大量現金，準備趁這波回檔逢低進場佈局，尤其鎖定基本面未受疫情影響、殖利率高的科技股。

除了傳產科技，防疫期間生醫族群仍是亮點，包括檢測 (快篩)、疫苗、藥物、口罩、清潔用品等。以最近疫情來講，台北市設置 5 個快速篩檢站，據了解，就是和國光生 (4142-TW) 子公司安特羅 (6564-TE) 以及寶齡富錦 (1760-TW) 接觸，安特羅和寶齡富錦所開發的快篩劑都已取得衛福部專案製造許可，而且陸續出口海外，月產能分別達 100 萬劑、300 萬劑；另外，泰博 (4736-TW) 的快篩試劑也已取得多國認證，可有效快速篩檢變異病毒，目前月產能約 300～500 萬劑，近日也已提供雙北市府使用。

疫苗方面，台康生技 (6589-TW) 提供高端 (6547-TW) 抗原蛋白，並可製作逾 400 萬劑疫苗供施打；國光生近日公布第一季財報時，同時宣布旗下流感疫苗獲清真認證，在中國大陸流感疫苗的訂單更大幅成長 5 倍。另外，防疫清潔相關概念股，包括美德醫療 - DR(9103-TW)、恆大 (1325-TW)、杏輝(1734-TW)、台耀(4746-TW) 等都可留意。

萬寶投顧陳子榕指出，另外，週一似乎發生有投資人下單時誤將光通訊廠聯亞 (3081-TW) 誤認為是疫苗大廠聯亞生技，使得聯亞在午盤前強漲逾 7％，成為去年花王事件的翻版，事實上疫苗廠聯亞生技股票並沒有上市櫃，因此還是要提醒投資人在下單時千萬不要搞錯，免得烏龍一場。

欣興 (3037-TW) 受惠 ABF 載板良率提升，以及供需持續吃緊推升報價大漲，欣興第一季營收 218.23 億元，毛利率 17.2％、EPS 1.45 元雙雙遠優於市場預期；外資預估本季毛利率可達 19.5％，營益率 8.5％，EPS 達 1.29 元，上修目標價最高 165 元；ABF 市場缺貨至明年，後續報價仍有上漲空間，加上 BT 載板受惠手機、挖礦等需求持續吃緊，上調欣興今年和明年 EPS 為 5.3 元、6.7 元。

中鴻 (2014-TW) 今年第一季營收 108.3 億元、年增 7％，毛利率衝上 18％，遠優於去年同期 2.8％，首季稅後純益 17 億元，EPS 1.18 元，與去年同期稅後虧損 1.2 億元、每股淨損 0.09 元相比，明顯大好；世界鋼鐵協會 (WSA) 發佈今年鋼鐵需求增長由 4.1％上調至 5.8％，顯示產業需求大幅擴張，加上大陸「碳中和」限鋼生產，帶動國際整體鋼價持續成長。

東洋 (4105-TW) 由於去年醫院消化庫存、拉貨動能放緩，基期低，加上今年流感疫苗出貨量看增，與去年同期相較將成長 6 成以上，預估本季營收將優於去年，全年將重返成長；海外布局效益逐步顯現，包括越南、菲律賓、泰國年複合成長率都有 9～11％；以核心的微脂體技術平台所生產的困難學名藥 Pegylipo，已與德國藥廠簽約開發，並啟動歐洲臨床試驗，可望 2023 年上市；旗下的微球劑型藥物 Octreotide LAR 於 3 月與國際藥廠完成合作簽約，預估 2024 年上市。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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