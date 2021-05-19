操盤手看台股：指數強彈、換股倒數 一個動作很重要

連日提到股市操作不怕利空，最怕不確定。儘管本土疫情仍在擴散，但是隨著利空已反映到先前逾 2000 點的跌勢，市場對最壞情況已有預期，加上傳出新一波 AZ 新冠疫苗有機會於 6 月底前到貨下，疫情對於股市的衝擊逐步減弱。

5 月 18 日台股在權值股領軍下，單日大漲 792 點，日 K 線收中長紅，多方出現抵抗力道。只要後續不要出現封城或停工情形，對於實體經濟產生進一步的影響，則本土疫情對於股市的干擾將逐漸淡化。

對於台股而言，隨著指數反彈，首波上檔反壓在季線約略 16500 點附近；由於現今季線已有下彎跡象，初步已成為蓋頭反壓，5/18 日強彈後，未來 2~3 日指數遭遇季線時的反應將是關鍵。

這原因在於急跌後的強彈屬於短線市場情緒反轉的結果，時常呈現類股全面齊揚，導致盤面易有雜訊出現，有些股票反彈後還會破底，而有些則是能持續上攻，這當中能夠站穩季線的類股 (族群)，就是下一波的機會所在。目前站在季線上方的股票，仍以泛原物料股為大宗，許多強勢股本波未跌破季線，而跌深電子股近日普遍向季線反彈，先看能否站穩。

之前泛原物料股 (含航運) 由於距離季線的正乖離仍大，甚至有的還在季線上方，相對於大盤已是負乖離，難免進行位階修正，測試月線或季線的支撐力道，故先前提醒對於泛原物料股要沿著上升趨勢線來操作，適時執行停利。

如今隨著大盤測試半年線，多數泛原物料股 (含航運) 與季線的正乖離已明顯收斂，顯見潛在賣壓已適度宣洩，籌碼已有一定程度換手，後續對於本波能守穩季線的泛原物料股，要站在多方來思考，特別是該產業市況與國際景氣連動的企業要優先鎖定，主導這一類泛原物料股中長期行情的是各國經濟復甦程度，而非本土疫情。

一路看好的貨櫃航運業，目前供需吃緊尚無緩解跡象，隨著第 3 季傳統旺季將至，市場預估運價可望維持高檔至第 3 季，相關的陽明、長榮、萬海等，本波拉回連季線都沒碰到，隨即止穩反彈，漲勢最為強勁。

看好的鋼鐵業上，近日由於大陸對鋼鐵業實施新的降溫舉措，讓鋼價及相關黑色系期貨不至於漲太快，進而帶來通膨壓力並影響到其環保政策，短期出現利空干擾，但以中期來看，在各國積極推動基礎建設下，對於鋼材需求持續看俏，相關的中鋼、中鴻也可持續觀察。造紙業上，受惠於市場需求上升，國際紙漿價格持續走高，產品報價隨之上揚，本波指標看華紙。

至於跌深電子，人氣指標仍看 IC 設計，當中聯電集團及聯發科集團本波反彈漲勢最為整齊，可觀察續航力道，要能站穩季線，操作空間才會大。對於一個操盤手而言，股票不只可以買賣，也可以轉換，將資金換到更有機會的新主流上才能增加資金運用效率。對於許多朋友們來說，趁著這次台股反彈，將手中的弱股換到強股是未來幾天最重要的事，後續機會可鎖定 Line@粉絲團。(五月起，本專欄將改為週一、三、五刊出。)

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