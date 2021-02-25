鴻海結盟Fisker拿新案 外資估2024年營收貢獻約4%

鴻海 (2317-TW) 宣布結盟 Fisker 推電動車新品，多家外資出具報告，看好雙方合作效益，普遍維持買進品等，當中亞系外資更預估，雙方合作案進入量產後，將可望貢獻鴻海 4% 營收。

鴻海和 Fisker 雙方初步規劃，將共同開發全新級距的車輛產品，2023 年第四季度開始進入量產，預計年產量將超過 25 萬輛，亞系外資以每輛平均價格 (ASP)3.5 萬美元推估，順利量產下，此專案 2024 年將可貢獻鴻海營收達近 4％。

亞系外資指出，鴻海與 Fisker 合作生產下一代電動車，意味鴻海的電子代工服務 (EMS) 能力可在電動車市場中複製，也緩解市場對鴻海電動車業務能力的擔憂，維持鴻海買進評等、目標價 150 元。

日系外資認為，鴻海與 Fisker 的合作，有助於集團加快轉型步調，鴻海短期受惠內部優化及疫情後需求回升，毛利率將恢復上升趨勢，獲利可望成長近 3 成，汽車及電動車則將在 2022-2023 年起成為另一波獲利強勁成長動能，維持買進評等、目標價 130 元。

美系外資則預期，鴻海今年將宣布更多與電動車相關計畫，不僅將展示業務轉型承諾，並展現提供電動車零組件、組裝、軟體、供應鏈管理能力，有助提升投資者對鴻海的長期成長前景和毛利率改善信心，維持買進評等、目標價 130 元。