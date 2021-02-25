〈焦點股〉攜Fisker造車 鴻海強漲逾4% 鴻家軍齊歡騰

鴻海 (2317-TW) 集團布局電動車再邁大步，攜手電動車品牌 Fisker 打造新車，預計於 2023 年第四季正式量產，利多消息傳出後，鴻海今 (25) 日開高走高，一度勁揚逾 4%，來到 116 元，鴻家軍也獲得買盤青睞，包括鴻準、廣宇、乙盛 - KY 等，漲勢也相當強勁。

鴻海昨天宣布與 Fisker 簽署備忘錄，雙方將成立「Project PEAR」專案，共同開發全新級距的車輛產品，預計年產量將超過 25 萬輛，目標市場範圍包括北美洲、歐洲、中國和印度，預計 2023 年第四季度開始進入量產。

鴻海牛年開紅盤以來持續遭調節，今日股價止跌回升，早盤最高衝上 116 元，漲幅 4.97%，市值也重返 1.6 兆元。泛鴻海集團股同步買氣熱絡，廣宇一度飆漲逾 8%，最高來到 44.6 元；鴻準漲逾 4%，最高來到 73.8 元；乙盛 - KY 一度站回 70 元關卡，創近 1 個月新高。

鴻海近來積極壯大 MIH 電動車聯盟，法人看好鴻家軍成員可望接下相關車用零件訂單，其中，鴻準日前已完成電動車輕量化關鍵的鋁合金壓鑄技術開發，為集團布局添增動能。

此外，車用玻璃正達、機構件乙盛 - KY、線束廣宇、PCB 廠臻鼎 - KY、電池榮炭以及車用面板與觸控模組的群創、GIS-KY 等，均獲得市場青睞，鴻家軍未來可望迎接後續集團電動車龐大的需求，逐步擴大營收占比。