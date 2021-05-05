恩智浦發行20億美元綠色債券 降低車用晶片耗能、廠房節電

彭博 (Blooomberg) 周二 (4 日) 報導，荷蘭車用電子大廠恩智浦半導體 (NXPI-US) 發行 20 億美元的綠色債，以發展更低耗能的充電器和電動車晶片。

恩智浦發布聲明表示，這筆資金將部分用於綠能晶片、電動和油電車的電池控制和電源管理等領域的創新，以及提升旗下廠房節能措施。

一位消息人士表示，這次發債分兩批發行，其中 20 年期長債的殖利率比同期美債高 1.15 個百分點，低於原先設定的 1.5% 溢價，債券殖利率大約等於 3.30%。

據彭博統計，今年全球企業和政府已發行價值約 1560 億美元的綠色債券，幾乎是去年同期發行量的三倍。科技業並非最大發行者，僅占今年總額的 1.2%。

歷年截至 5 月全球綠色債券發行規模 (圖: Bloomberg)

半導體是現代生活不可或缺的一部分，儘管晶片變得越來越強大、高效與節能，但生產也漸趨複雜，使製造過程中存在巨大碳足跡問題。恩智浦表示，已將溫室氣體全氟碳化物 (PFC) 排放量減少 66%，英特爾則表示，該公司已經是美國可再生能源的三大用戶之一。

彭博分析師 Robert Schiffman 和 Suborna Panja 認為，市場對恩智浦產品組合需求龐大，加上該公司營收成長達兩位數、信用品質持續改善，恩智浦發行的 10 年期綠色債券的利差將降低至 100 個基點。