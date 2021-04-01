〈焦點股〉美光財測報喜 南亞科逼近漲停價叩關百元

半導體產業持續吹漲風，4 月起陸續調漲產品價格，其中以 NOR Flash 漲 2 成幅度最大，受到美光財測遠勝預期的激勵，記憶體族群今 (1) 日吸引買盤進駐，南亞科漲勢凌厲，勁揚逾 9%，一度站上百元關卡，華邦電、旺宏也有 2-4% 的漲幅。

記憶體大廠美光 (MU-US) 發布優於華爾街預期的財測，主因 5G 手機和 AI 軟體對記憶體需求增加，推動記憶體價格上揚。美光預估本季 (2021 會計年度第 3 季) 營收 71 億美元 (增減 2 億美元)，優於分析師預估。不計部分項目的每股獲利將為 1.62 美元 (增減 7 美分)。

遠距商機帶動筆電、平板出貨強勁，帶動利基型 DRAM 價格走揚，法人看好南亞科 (2408-TW) 第二季營收及獲利表現將明顯優於第一季，南亞科今日在買盤追捧下，一度暴漲逾 9%，最高來到 100.5 元，創波段新高。

旺宏 (2337-TW) 董事長吳敏求日前指出，由於市場產能不足，加上需求大幅成長，預期 NOR Flash 產品缺貨情況將持續 2 年。旺宏今日股價一度漲逾 3%，最高來到 45.95 元；華邦電盤中同步上漲逾 4%，最高來到 31.25 元，同攀波段新高。

南亞科今年前 2 月累計營收 90.63 億元，年增 24.93%，看好上半年營運可望逐季成長。南亞科去年中以來斥資約 45.68 億元訂購 ASML 設備，目前第一代 10 奈米級試產順利進行中，明年可望貢獻營收，而第二代也加速開發中，預計今年底前試產。