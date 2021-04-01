WSJ：美光、威騰皆有意收購鎧俠 潛在估值上看300億美元

全球手機、資料中心等領域記憶體爭奪戰白熱化，據華爾街日報 (WSJ) 引述知情人士報導，美光 (MU-US) 和威騰電子 (WDC-US) 都在考慮收購全球第二大儲存型快取記憶體 (NAND Flash) 業者鎧俠，對鎧俠潛在估值約 300 億美元。

持有鎧俠的貝恩資本目前未保證交易是否成真，一些知情人士表示，若其中一方達成協商，交易有望在春季尾聲塵埃落定。然而若未能達成協議，鎧俠今年晚些時候仍可能再度推動 IPO 計畫。

鎧俠去年持續推動 IPO，但在去年 9 月底宣布擱置，主要考量到股市動向以及疫情疑慮，如今傳出收購，有助提高鎧俠估值。鎧俠原本的估值約為 160 億美元，該公司去年業務大受華為禁令影響，當時 NAND 供過於求，價格下跌。

目前鎧俠生產的 NAND Flash 在全球市占排名第二，鑑於關鍵晶片技術轉讓涉及政治敏感議題，任何交易都可能需要日本政府的支持。

美國政府也有可能會從中扮演要角，該交易可能符合美國強化半導體製造能力的計畫，以加強與中國的競爭力。

鎧俠生產的 NAND Flash 主要用於手機、筆電、伺服器等設備的重要晶片。由於疫情爆發掀起居家辦公趨勢，筆電需求激增，以及遊戲和 5G 手機的普及，使 NAND Flash 成為兵家必爭之地。

消息傳出後，威騰電子盤後飆漲 9.36%，使該公司估值達到大約 200 億美元。美光盤後上漲 3.8%，該公司同日稍早公布優於預期的財報和財測。