Wedbush：科技股長期看多 近來拋售潮提供難得入場時機

Wedbush Securities 資深科技分析師 Daniel Ives 表示，近期投資人雖對類股輪動和通膨升溫打擊高成長科技股感到擔憂，他對科技業的長期看多觀點依舊不變，並重申近來的拋售潮為投資人帶來難得的入場機會。

Ives 周一 (17 日) 發布報告，重申拋售潮為這些科技股創造了機會。「我們認為，這波痛苦的拋售潮已為投資人騰出機會，即在未來 3-5 年內持有這些長期科技贏家股。」

Ives 口中的長期贏家股包含 FAANG 中的臉書 (FB-US)、蘋果(AAPL-US)、亞馬遜(AMZN-US)、Netflix(NFLX-US)、Alphabet(GOOGL-US)，以及微軟(MSFT-US)、電子簽名平台 DocuSign(DOCU-US) 和商業軟體供應商 Pegasystems(PEGA-US)。

Ives 承認，經濟重啟導致曾經受惠於遠距商機的企業增速因此放緩，包含 Zoom(ZM-US)、Citrix(CTXS-US) 和 Slack(WORK-US)，但他仍看好雲端運算、資訊安全以及 5G 等領域未來實現 2 兆美元的數位轉型。

「雲端和混合雲的環境，足以代表過去 20 多年來科技股投資中最具變革性的成長機會之一。」他預計，科技股的牛市周期將在下半年持續擴大，並延續至 2022 年。

針對近期沸沸揚揚的 Colonial Pipeline 輸油管駭客襲擊事件，Ives 稱其對公用事業與聯邦資產缺乏網路安全基建設施感到疑惑。

在改善資安防禦機制的過程中，他看好 (TLS-US)、Palantir(PLTR-US) 等軟體及大數據公司從中受惠，並指出多家表現良好的資安相關標的，包含 Palo Alto Networks(PANW-US)、CrowdStrike(CRWD-US)、Fortinet(FTNT-US)、SailPoint(SAIL-US)及 Tenable(TENB-US)等。