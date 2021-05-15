撐過悲戚一週！特斯拉股價回升3% 大摩：中國市場問題恐遭誇大 快逢低進場

儘管報導稱 Model Y 在中國電動車排名上銷量下滑，但特斯拉週五仍上漲 3.16%，收 589.74 美元 。S&P 500 和道指分別上漲 1.49% 和 1.06%。

特斯拉本週下跌 15%，且較其 52 週高點下降約 34%，投資者對特斯拉在中國發展狀況的擔憂也是原因之一。

根據美媒週五報導，Model Y 在中國 4 月份電動汽車銷量排名中從今年初的第三名跌至第六名，但這消息帶來的衝擊卻沒有那麼大，因為特斯拉本週稍早已先公布中國疲弱的銷售數據。

特斯拉第一季上海工廠關閉數週，挫傷 Model Y 的生產和銷售。

貝爾德分析師 Ben Kallo 週五報告寫道，中國市場的問題被誇大了，儘管中國政府宣稱特斯拉有收集用戶數據的疑慮，而宣布將停止採購特斯拉車，但特斯拉管理層層表示，車內搭載的攝影鏡頭尚未在中國開啟。特斯拉正在建構一套系統，可讓駕駛確認特斯拉正在收集哪些數據。

他將 4 月份銷售疲弱歸因於工廠停工，並維持他對特斯拉股票的買進評級，以及目標價 736 美元

摩根士丹利分析師 Adam Jonas 表示，先前對中國銷售的預期可能過高，導致股價面臨近期的下跌。特斯拉才剛開始在中國生產和銷售 Model Y，所以投資者可能對 Model Y 能帶來的成長過度興奮。

當然，分析師也有可能下修目標價以反映近期股價的下跌。