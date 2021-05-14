〈房產〉去年全台六都3年內新成屋總價已站上千萬元

根據聯徵中心資料顯示，去年六都屋齡 3 年內的新成屋，新增近 4 萬筆房貸資料，且平均房價已經都站上 1000 萬元，房價最高是台北市，去年貸款入手新成屋的民眾，平均購買總價為 2756 萬元，台中、台南與桃園市平均總價則落在 1005~1097 萬元。

且由於新成屋的條件較佳，全台六都新成屋的平均銀行貸款利率僅約 1.39-1.41%。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，聯徵資料顯示，六都 2020 年屋齡 3 年內的新成屋，平均總價全數站上千萬元，由於房子屋齡較新，部分應屬預售交屋的整批貸款，因此貸款條件較佳，核貸成數都接近 8 成，貸款利率條件也較優約 1.39-1.41%。

若以購買面積來看，面積最大的是台南市平均 53.2 坪，台北市、新北市與桃園市的面積都較台南小 10 坪左右。

全台六都中，去年新成屋房貸增加最多的區域是桃園市，增加有 9383 件，超越房市交易量最大的新北市，顯見在桃園地區購置新成屋風氣興盛，平均購屋總價為 1005 萬元，第二多則是交易量最大的新北市，平均購置總價為 1562 萬元，也已經超越 1500 萬元的水準。

至於申請新成屋房貸數量最少的則是台北市，僅有約 1767 件，等於每個月台北市貸款購置新成屋的僅有 147 件，台北市平均總價為 2756 萬元，房價也明顯高於其他區域超過千萬元，受到供給量少與高房價雙重因素影響，想要入住台北市新成屋相對其他區域困難許多。