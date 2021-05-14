基金開箱文》滙豐亞高收 如何有高CP值？

過去三年內，亞洲美元債券市場快速成長約 40% ~ 50% 至 1.2 兆美元，其中亞洲高收益債券市場的成長更超越總體亞洲債券市場。如果你也在找尋亞洲高收益債券的投資機會，已經成立將近 10 年的滙豐亞洲高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）會不會是個好選擇？又有什麼投資特色？

1. 滙豐亞高收哪裡不一樣？分散投資

滙豐亞洲高收益債券基金顧名思義主要投資集中在亞洲高收益債券，其中又以美元計價的債券為主（約 91%），而與一般亞高收債券基金不同的是，滙豐的亞高收投資較為分散，除了高收益債券的部分，另外還布局有約 15% 的投資級債券。

資料來源：匯豐投信，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/3/31。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

此外，該檔基金擁有的債券數約為 331 檔（資料來源：2021/3/31，MorningStar），遠遠超過同類平均 154 檔；同時，以前 10 大持股比重來看，滙豐亞高收僅有 11%，也低於同類平均的 22.8%。以這兩項指標來看，這檔基金是同類組裡投資最為分散的基金。

而這也體現在基金波動度上，分散投資的特色降低了滙豐亞高收的波動度，基金波動度不僅低於同類平均，甚至比同類基金裡表現較為領先的族群更低。以三年為例，同類基金平均波動率為 10.9%，但這檔基金僅為 8.7%。

資料來源：MorningStar，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/4/30。同類領先群為表現前 1/4 基金。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

2. 長期績效亮眼，CP 值冠軍

資料來源：MorningStar，「鉅亨買基金」整理，績效以美元計算至 2021/4/30。同類基金為台灣核備可銷售之亞洲高收益債券類別主級別基金。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

滙豐亞洲高收益債券基金也是同類基金中，長期表現較亮眼的基金，而近期績效則是來自於投資級表現所影響。然而，由於這類市場波動不小，因此透過波動較低的基金反而是較好的策略。基金在衡量報酬風險 CP 值的夏普值不僅超越同類前 1/4 強，更是同類基金裡的冠軍。

資料來源：MorningStar，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/4/30。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 配息比一比

這檔基金過去一年平均配息率與同類相當，但近期配息率則略有下降。這與亞洲高收益債券過去一年上漲有關，反而同類平均的走勢則相對對基金長期績效不利。也就是說，儘管每個月拿到的配息在減少，但是在亞高收資產配息率降低的環境下，選擇調降配息率的基金反而有助基金維持穩定的淨值。

資料來源：MorningStar，「鉅亨買基金」整理，績效以美元計算至 2021/4/30。* 同類配息級別平均基金為台灣核備可銷售亞洲高收益債券類別之美元配息級別，同系列僅列出配息最高的級別。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

此外，因為滙豐亞高收基金有投資一部份的投資等級債券，而亞洲投資等級債券的存續期間較亞高收長，所以基金的平均存續期間較其他基金來的長。這代表如果基金投資的國家升息，可能會帶來較大的衝擊。

資料來源：各基金月報，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/3/31。上表僅列舉晨星亞洲高收益債券類別中管理規模較大之基金，。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

長期看好亞高收，多元分散是關鍵

亞洲高收益債券具有和成熟國家高收益債券相關性較低的特色，加入投資組合有助於降低波動度。然而，這個市場相較不確定性較高，因此選擇分散投資策略的基金，對長期投資較有利。滙豐亞洲高收益債券基金是該類別中投資最為分散的基金，不僅投資亞高收債，也佈局部分亞洲投資等級債券，且中長期報酬風險比（夏普值）相當優異。適合要求高報酬 CP 值，且對配息率有合理要求的投資人。

鉅亨精選基金

>>> 滙豐亞洲高收益債券基金 AC-USD（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）

>>> 匯豐亞洲高收益債券基金 AM2-USD（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

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