【聯邦投信】疫情、通膨恐慌大震台股！中長線動能仍存，可逢低布局電子、鋼鐵權值股

受到國內疫情急速升溫、美國 4 月 CPI 數據大增引發通膨恐慌影響，本週台股如雲霄飛車般急速下殺，從萬七一路跌破至萬五！聯邦投信指出，近期因疫情升溫與經濟面的不確定性加劇，加上當沖盛行，造成台股承壓，預估短線盤整格局將持續；中長線來看，由於半導體上游之產能維持強勁、中國與美國推動基礎建設之需求仍存，加上聯準會再度重申通膨率上升僅為暫時現象，建議可逢低布局跌深但基本面佳之電子、鋼鐵及傳產權值股。

短線緩漲急跌，須多留意波動風險

聯邦環太平洋平衡基金經理人周鉦凱指出，台股自 4/29 開始因獲利了結賣壓一路下跌，雖於 5/7 一度重返萬七，但本週國內接連出現不明感染源的 COVID-19 本土個案，於 5/11 達二級警戒，並有進入三級警戒的風險，嚴重打擊台股信心，加速下殺！在本土確診數尚未歸零以前，預期短線將處於緩漲急跌格局，投資人皆須多加留意波動風險，嚴防追高。

經濟面來看，周鉦凱表示，美國 4 月非農數據不如預期，而 4 月 CPI 年增率高達 4.2%，不只遠大於市場預期，更創逾 12 年新高，引發通膨恐慌，經濟數據不確定性大增！不過，在聯準會與美國財政部長葉倫頻頻喊話，重申通膨率上升僅為暫時現象之下，得以重建市場信心，加上拜登政府也積極推動新刺激計畫，因此就經濟層面上投資人毋須太過擔心。

展望後市，周鉦凱認為台股短線將呈現震盪格局，而在半導體上游缺貨情形延續、中國與美國持續推動基礎建設計畫的帶動下，將有利電子、鋼鐵等族群中長線回溫。整體而言，在國內疫情尚未趨緩的情況下，預期台股將維持盤整局勢，投資人宜回歸基本面，逢低布局大型權值股。

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