中國褐皮書：已出現政府當局打擊債務的跡象

已有跡象顯示，今年以來，中國已經開始打擊債務。

據周四 (25 日) 發表的《中國褐皮書 (China Beige Book)》首季調查結果，國有企業的借款，已降至 10 年來最低。報告稱，整體借貸降至 3 年來最低，而大型企業的借貸則降至 5 年低點。

中國褐皮書董事總經理 Shehzad Qazi 指出，考慮到與政府的關係，國有企業的狀況是北京政策意圖的「最佳信號」。

經濟學家指出，中國今年的 GDP 增長目標相對較低，超過 6% 即可，這給了政策制定者解決高債務問題的空間。去年疫情開始前，中國也曾力減債務，但其結果好壞參半。

儘管 Qazi 提醒，還需要更多季的數據，來判斷是否中國再進入「去槓桿」模式，但也有其他跡象顯示，當局正試圖控制債務。

安聯 (Allianz) 本周援引其子公司 Euler Hermes 的分析表示，截至 2020 年第 3 季，中國債務與 GDP 之比升至 285%，高於 2016 年至 2019 年期間 251% 的平均水準。

資深經濟學家 Francoise Huang 表示，儘管債務佔 GDP 的比例沒有下降，但已經穩定下來，這可能是中國政策制定者去槓桿化行動的目標之一。

她表示，自去年 10 月以來，衡量全國性債務的總融資指標的增速已經放慢。

Wind Information 數據顯示，今年迄今，10 月份實體經濟融資總額年增 44.39%，此後有所下降。2 月份的數據顯示增長了 16.19%。

中國監管機構在過去幾週針對金融風險發出警告，尤其是在股市和房地產市場。

Huang 說：「我認為政策制定者希望私營企業，尤其是中小型企業不要對此去槓桿化感到擔憂。」「但我認為，最終這可能會涉及到所有類型的公司。」