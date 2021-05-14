美企財報符合預期 科技股整理後可望重啟漲勢

美股企業財報繳佳績，投信認為，在財報加持與疫苗施打催化下，有機會帶動股市反彈，尤其先前跌深的科技股有望在 5 月重啟反彈，建議可鎖定具備 AI 題材、物聯網等題材逢低布局。

富蘭克林華美投信認為，美股科技業第一季財報整體表現符合市場預期，但以科技股為主的納斯達克與費城半導體指數墊高後，出現獲利了結賣壓湧現，加上通膨隱憂引發股市疑慮，導致股市陷入高檔震盪疑慮。

富蘭克林華美 AI 新科技基金經理人黃壬信表示，科技產業前景發展並未改變，預估近期科技股修正明顯告一段落，5 月有機會整理後反彈，目前部分個股經過修正後，投資價值浮現，建議可以持續逢低加碼。

黃壬信進一步指出，科技股短線修正並非基本面不佳，主要是過去一年來科技成長股暴漲導致估值過高，成為短期修正最大原因，但整體來說仍看好科技發展潛力。

黃壬信表示，疫情提升人類對科技的依賴與使用範圍，科技產業缺工、缺料、缺晶片，搶庫存，英特爾與台積電擴大資本支出與目前產業供不應求的情況相呼應，今年各大廠科技上游訂單滿載的情況將延續，而尖端科技與半導體及其設備仍為拜登產業振興政策下最有機會表現的明星。

富蘭克林華美投信認為，股市短線修正僅是估值面調整，基本面與消費動能並未改變，富蘭克林華美 AI 新科技基金目前主要看好 5G 通訊與衛星、半導體產業與智慧交通等產業，並納入核心策略布局，此外伺機擇優布局超跌的精準與生技醫療相關類股。