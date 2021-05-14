〈美股熱門股〉Fisker與鴻海合作敲定盤後大漲13% 外送需求旺DoorDash漲逾7%

Fisker 與鴻海達成協議將在美蓋新廠，盤後勁揚 13.87%

電動車新創公司 Fisker(FSR-US) 周四（13 日）已與鴻海 (2317-TW) 達成車輛組裝協議，包括計畫於 2023 年在美國蓋新工廠，消息激勵盤後股價大漲 13.87% 至每股 11.33 美元，一舉扭轉收盤頹勢。

Fisker 執行長 Henrik Fisker 表示，工廠選址尚未確定，不過目前正在考慮四個州，包括鴻海設廠的威斯康辛州。鴻海集團董事長劉揚偉曾表示，電動車在威斯康辛州會有「光明的未來」，但未詳細說明原因。

Fisker 表示，一旦美國工廠正式開工，年產量至少有 15 萬輛，而且與鴻海合作的優勢是能取得穩定的晶片跟半導體供應。

DoorDash 看好外送需求強勁上調全年財測，盤後上漲 7.37%

外送平台公司 DoorDash(DASH-US) 儘管首季財報虧損大於預期，但看好未來消費者需求強勁且將超乎公司預期，上調全年財測，周四盤後上漲 7.37% 至美股 124 美元，延續收盤漲勢。

DoorDash 首季營收報 10.8 億美元、每股虧 0.34 美元，分別高於 Refinitiv 調查分析師預期 9.933 億美元與每股虧 0.26 美元。該公司表示，由於第一季後半季消費者需求強勁，再加上天災與振興消費措施等因素，導致外送平台人手不足，近一步拉低獲利，不過問題已在當季末解決。

DoorDash 高層也說，隨著美國經濟重啟，各州餐廳開始營業，消費者逐漸出門用餐，將對公司新客戶成長、訂單綠、平均訂單價值（AOV）造成影響，但觀察迄今為止的民眾消費習慣，仍看好前景發展，對全年財測也比年初樂觀。

全年總訂單價值從 300 億至 330 億美元上調為 350 億至 380 億美元，並將調整後 EBITDA 獲利區間從 0 至 2 億美元，上調至 0 至 3 億美元。

分析師看淡 Bumble 前景，重挫 14.31%

交友軟體 Bumble(BMBL-US) 儘管首季業績表現出色，但受疫情影響使分析師對該公司前景看法較為保守，周四（13 日）重挫 14.31% 至每股 40.48 美元，跌破每股 43 元的 IPO 價格。

Bumble 首季營收報 1.707 億美元，優於去年同期 7910 萬美元，也高於市場預估 1.646 億美元，總付費用戶成長 30% 至 280 萬人。

Bumble 預估第二季營收介於 1.75 億美元至 1.78 億美元之間，比去年同期增加 31%， 符合 Refinitiv 調查分析師預測，此外也提高全年財測，估全年營收將介於 7.24 億至 7.34 億美元之間。

然而 Loop Capital Markets 分析師認為 Bumble 首季財報好壞參半，將目標價從 65 美元下調至 45 美元，並維持原有評級。Jefferies 也把目標價從 82 美元下調至 65 美元，但表示 Bumble 仍為有潛力的復甦股。Stifel 認為出於對市場重啟與全球經濟復甦速度態度保守，將其目標價從 78 美元降至 66 美元。

有矽谷「交友軟體」女王之稱的 Bumble 執行長 Whitney Wolfe Herd 說，由於新冠疫情影響，難以預測下半年全球局勢，即便如此依然相信公司的營運能力。