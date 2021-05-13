〈財報〉中芯Q1純益大增近1.5倍 示警下半年具不確定性

中芯國際 (0981-HK)(688981-CN) 周四 (13 日) 晚間公布 2021 年首季財報，營收年增 22%，至逾 11 億美元，純益大增 147%，達近 1.6 億美元，上半年營收可望達 24 億美元。雖看好全年營收和毛利率優於先前預期，但因遭美方納入實體清單，中芯警告下半年不確定性風險仍在。

Q1 財報關鍵數據：

營收：11.04 億美元，季增 12.5%，年增 22%

純益：1.59 億美元，季減 38.2%，年增 147%

毛利率：22.7%，上季為 18%，去年同期為 25.8%

每股盈利：0.02 美元，上季為 0.03 美元，去年同期為 0.01 美元

財報顯示，中國區收入佔比自去年同期的 61.6%，降至 55.6%，北美地區收入佔比小幅升至 27.7%，歐亞地區收入佔比也有所提升，達 16.7%。

Q1 營收按應用分類拆分，智慧手機和智慧家居分別佔 35.2% 和 13.9%，均較去年同期下滑，消費電子佔 20.4%，其他項目佔 30.5%。

中芯國際財務長高永崗指出，今年整體市場為正向發展，正常情況下，中芯本應延續去年的高成長態勢，但因遭美國政府列入實體清單，在產品和技術採購上受到限制，下半年表現依舊面臨不確定性。

高永崗續指，今年 2 月公司給出的全年營收預期為中至高位數成長，毛利率為 10%-20% 中位數，基於營運連續性不受重大不利影響，全年營收和毛利率估將高於 2 月的預期。

高永崗表示，上季營收和毛利率均高於預期，上半年營收估約 24 億美元，謹慎起見，中芯暫不對下半年和全年業績預期做出具體範圍修正。

中芯國際聯席執行長趙海軍和梁孟松則稱，上半年業績估將高於原先預期，成熟製程產能年底前將持續滿載，新增產能主要在下半年形成。

Q2 財測展望：