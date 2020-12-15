摔下神壇！分析師：Airbnb漲過頭 未來還有很大下行空間

知名住房共享平台 Airbnb (ABNB-US) 經歷上週驚人大漲後，本週摔落神壇，且至少一位分析師認為，Airbnb 還有很大的下跌空間。

Airbnb 上週四以每股 68 美元上市，開盤就衝到 146 美元，將公司整體市值推升至突破 1000 億美元。然而，Airbnb 週一大跌約 6.7% 至 130 美元。

Gordon Haskett 分析師 Robert Mollins 在 Aribnb 上市前對該股票發布報告，給予「買進」評級與 77 美元的目標價，週一他雖然將目標價調高至 103 美元，但卻將評級降至「遜於大盤」。

Mollins 研究報告指出，與線上旅遊機構的股票相比，Airbnb 的估值「太超過了」，截至上週五，該股票交易價格已是 2022 年估計總訂單價值的 2 倍，同業股價卻大多 0.6 倍，個別來說，Booking.com (BKNG-US) 在 1.0 倍，而 Expedia (EXPE-US) 僅 0.2 倍。

從銷售倍數基礎來看，Airbnbn 股價是其 2022 估值的 15.5 倍，而 Booking 僅 6 倍，Expedia 更只有 2.1 倍。雖說 Airbnb 的成長較線上旅遊機構快速，且值得估值溢價，但也沒到較線上旅遊機構股估值溢價 300％至 400％的程度。

「我們與絕大多數投資者交談後的結果，無法合理證明 Airbnb 的估值與線上旅遊機構這麼大的溢價，且這些投資者都表達了對實現其快速成長的興趣。這些投資者喜歡 Airbnb 的商業模式，也希望成為長期股東，但現在他們也打算出售這些持股，因為價位已經高到拿著燙手了。」

「我們建議出售這些股票，並靜待更低的價格點再切入，這樣的股票會更具建設性。」