Airbnb掛牌亮相首日 股價狂翻逾2倍

知名住房共享平台 Airbnb 週四 (10 日) 那斯達克交易所掛牌上市，一開盤股價就衝上每股近 150 美元，遠比發行價為每股 68 美元高出兩倍價格，估值接近 1000 億美元。

今年 12 月美國股市掀起一波 IPO 熱潮，繼昨日全美最大餐飲外送服務 DoorDash 掛牌後，旅宿平台 Airbnb 週四接力在紐約證交所掛牌亮相，發行價為每股 68 美元，股票代碼為「ABNB」。

雖然今年新冠肺炎疫情重創旅宿產業，但在放寬防疫封鎖政策後，Airbnb 業務逐漸回溫，Airbnb 第 3 季意外扭轉前季虧損，交出 13.4 億美元獲利的佳績，幾經延宕的 IPO 計畫也終於要付諸實現。

Airbnb 稱，我們相信，隨著世界從新冠疫情中恢復，Airbnb 將成為數以百萬計的人改善經濟能力的關鍵資源。

Airbnb 由聯合創始人 Joe Gebbia，Brian Chesky 和 Nathan Blecharczyk 於 2008 年提出在其舊金山公寓中租用空氣床墊的想法後成立，根據 IPO 文件顯示，自從創立以來，有 400 萬房東已累計接待逾 8.25 億遊客。

Piertree Planning 財務規劃師 Treyton DeVore 表示，進行研究、看看競爭對手，並了解居家防疫和大封鎖不會永遠持續下去的想法，這是對您投資 Airbnb 的情境。

Incline Wealth Advisors 財務規劃師 John Bovard 表示，任何想購買 Airbnb 的人都應該為大幅度的價格波動做好準備，就像其他 IPO (首次公開募股) 一樣，新股可能會帶來波動和投機。

John Bovard 稱，我有波動經驗。對我來說，這仍然令人不安，但如果 Airbnb 的股價在某個時候大跌，那就一律堅持抱下去。

Airbnb 週四掛牌上市過後、跨境電子商務公司 Wish、多人線上遊戲創作平台 Roblox 也將在本月陸續上市。

根據 Dealogic 數據，今年到目前為止，通過新股上市籌募的資金超過 1400 億美元的資金，超過了 1999 年網路經濟繁榮高峰時創下的全年 1070 億美元的紀錄。