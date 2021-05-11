近期雖因監管問題受創 小摩仍看好中國科技股

儘管監管機構正在打擊大陸的互聯網巨頭，造成其股價近期下挫，摩根大通資產管理 (JPMorgan Asset Management) 仍然看好中國科技股。

摩根大通資產管理大中華區股票主管 Howard Wang 認為，監管擔憂會在短期內帶來不確定性，但從長遠來看，中國科技公司仍有成長的潛力。

他表示，如果考量基本面，而且以長期操作來看，現在其實是不錯的買入點。

Wang 指出，由於監管風險或投資者退出成長型股票，中國科技股的跌幅似乎過大，這使得一些股票出現不錯的買點。

他表示，他喜歡大型科技公司，因為它們的估值受重挫，但獲利潛力巨大。

中國幾支最大的科技股今年以來備受打擊，截至昨 (10 日) 收盤，阿里巴巴 (9988-HK)(BABA-US) 的股價今年下跌了約 7.48%，電子商務公司京東 (9618-HK)(JD-US) 和美團 (3690-HK) 分別下跌了約 16% 和 10.8%。

Wang 說，隨著監管力度的持續，未來幾個月中國科技公司仍將面臨困難，但迄今為止，監管的發展仍是理性的。

他認為，投資者應該關注基本面，並確保自己的投資標的，沒有因不公平交易手段而被重罰的風險。