〈財報〉小鵬Q1營收、交車量雙締新高 看好Q2業績續強

小鵬汽車 (Xpeng) 周四 (13 日) 公布 2021 年第 1 季財報，雖然面臨傳統淡季和半導體缺貨潮干擾，Q1 總營收仍較去年同期大增 6 倍，交車輛也成長近 5 倍，雙雙締造新高紀錄，小鵬看好本季營收和交車表現持續走強。

截至台北時間周四下午 17 時許，受財報利多激勵，小鵬汽車於美股盤前漲逾 3%，暫報每股 25.65 美元。

Q1 基於 GAAP 財報關鍵數據：

總營收：人民幣 29.5 億元，年增 616.1%，市場預期人民幣 28.86 億元

毛利率：11.2%，去年同期為 - 4.8%

淨虧損：人民幣 7.87 億元，市場預期為人民幣 9.69 億元，去年同期為人民幣 6.5 億元

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Ｑ1 基於 Non-GAAP 財報關鍵數據：

淨虧損：人民幣 6.96 億元，去年同期為人民幣 6.45 億元

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儘管面臨傳統淡季和晶片缺貨影響，小鵬 Q1 仍交付 13,340 輛汽車，年增 487.4%，創下歷史新高。

整體來看，Q1 汽車銷售收入報人民幣 28.1 億元，年增 655.2%，汽車毛利率報 10.1%，較去年同期的 - 5.3% 大幅躍進。

小鵬汽車董事長兼執行長何小鵬表示，上季強勁增長勢頭主要由自駕技術、差異化產品策略以及領導智慧電動車發展和轉型的願景所推動。

何小鵬表示，1 月下旬起已向客戶交付全新的 XPILOT 3.0 自動駕駛輔助系統，且上季首度將 XPILOT 軟體收入納入整車營收。未來將持續投資於銷售、服務和充電站基礎建設，並加強生產和供應鏈能力。

截至 Q1，小鵬的銷售和服務網絡共包含 178 家銷售節點和 61 家服務節點，覆蓋中國 70 座城市，超級充電站已達 172 座，覆蓋 60 座城市。

2021 年 Q2 財測展望：