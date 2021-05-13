〈財報〉二手車需求暢旺 線上車商Vroom、Shift首季業績告捷

由於晶片短缺衝擊汽車製造業產能萎縮，新車庫存量減少、價格也提高，使消費者將目光轉向二手車，美國汽車電商平台 Shift Technologies(SFT-US) 與 Vroom(VRM-US) 雙雙交出亮麗財報和財測，股價也順勢大漲。

Shift Technologies 周三（12 日）股價盤後上漲 3.51% 至每股 7.66 美元，Vroom 盤後勁揚 11.27% 至每股 39.40 美元。

Vroom 執行長 Paul Hennessy 說；「以目前的市場動態來看，便捷的線上二手車購物體驗需求仍保持暢旺。」

Shift Technologies 執行長 George Arison 表示，雖然首季業績表現優秀，不過第一季車市動向真的「非常奇怪」，其中包括二手車能拍得高價賣出，可能是因消費者在新車短缺情況下尋求替代方案而購買二手車。

Arison 指出，其實二手車拍出高價格並不會對公司業務有太大影響，因為有 87% 的二手車庫存來自消費者與合作夥伴，並表示第一季的可銷售庫存增加 93%。他也說，不擔心來自同業 Vroom 與 Carvana 等公司的競爭，三家公司在全美車市所占比率加總還不到 1%。

Shift 營收翻逾一倍、二手車銷量暴增 181%

Shift Technologies 會計年度第一季營收報 1.06 億美元，比去年同期成長 254%，優於華爾街預估的 9,450 萬美元。

二手車總銷量成長 181% 至 5,979 輛，其中電商平台銷售成長 213% 至 4,452，批發銷售成長 116% 至 1,527 輛。每輛二手車銷售毛利為 1,655 美元，從去年第四季的 466 美元成長 3 倍。

Shift Technologies 預估第二季營收介於 1.2 億至 1.3 億美元之間 (增幅 270% 至 301%)，調整後每輛二手車銷售毛利介於 2,000 至 2,200 美元。全年營收預估在 4.8 億至 5.2 億美元之間，線上二手車銷量在 2.1 至 2.3 萬輛車之間，調整後每輛汽車毛利將超過 1,800 美元。

Vroom Q1 營收成長 57%

Vroom 第一季財報也相當亮麗，首季營收成長 57% 至 5.911 億美元，其中電子商務營收成長 81% 至 4.223 億美元、批發營收成長 112% 至 1.18 億美元，遠超乎華爾街預期 5.182 億美元。線上汽車銷售量成長 96% 至 15,504 輛。

不過第一季虧損 7,720 萬美元，合每股虧損 0.57 美元，低於華爾街分析師預估每股虧損 0.63 美元。

雖然每台二手車在電商的平均售價比去年同期下降 7.4% 至 26,336 美元，但每輛汽車毛利卻成長 14.2% 至 2,054 美元。

Vroom 預估第二季營收將介於 6.18 億至 6.4 億美元之前，高於華爾街預期的 6.01 億美元。電商銷售量估 1.75 萬輛至 1.8 萬輛之間，批發銷售輛估 7,500 至 8,000 輛，每台二手車在電商的平均售價預測介在 27,000 至 28,000 美元之間，每輛汽車毛利約在 2,500 至 2,600 美元之間。