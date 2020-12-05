防疫娛樂兩相宜！二手車成疫情寵兒 線上交易商Carvana後勢看俏

新冠疫情期間，大眾外出為了維持社交距離多避開公共交通工具，因此二手車成為今年暢銷商品，這有利於線上零售商。

券商 Jefferies 研究報告給予 Carvana (CVNA-US) 「買進」評級，且目標價為 300 美元，同時也將 initiated CarGurus (CARG-US) 評為「持有」，目標價 26 美元。

Carvana 週五大漲 6.7%，收 243.09 美元，今年迄今漲幅達 164%，遠勝大盤。 S&P 500 同期漲幅僅 14%。

分析師 John Colantuoni 週五表示，價值 5500 億美元的二手車市場「破壞時機成熟」，Carvana 的模式和減少購買摩擦的能力將推動股價上漲。

「如果 Carvana 持續提高市占率，我們相信其股價將翻倍。」

Carvana 第三季銷售突破 15 億美元，略高於分析師預期。

新進業者不斷湧入，經銷商面臨的競爭也越來越激烈。線上汽車交易商 Vroom (VRM-US) 今年夏季以每股 22 美元在納斯達克掛牌上市，交易首日就翻漲一倍。該公司第三季銷售達 3.23 億美元，超越預期。

繼 Shift.com 上個月上市後，CarLotz 也準備與一家特殊目的收購公司 (SPAC) 進行反向合併公開上市。

Colantuoi 不看好市占率流失的 CarGurus，他認為該公司的模式偏重引起買賣雙方興趣並提供產業研究報告，倘若能轉為偏向交易，可望重新奪回部分市占率，「可能會影響營收和股價。」

CarGuru 週五下降 0.2%，收 25.085 美元，但今年迄今仍下跌 28% 以上。

CarGuru 週五發布新冠疫情如何影響今年消費者購車情緒的研究報告，結果顯示，在疫情爆發前，僅 35% 受訪者有意在線上購買汽車，但在截至 11 月的調查，該比率陡升至 60%，與 6 月經銷商重啟運作時的調查結果一樣。

調查結果顯示，「在疫情期間，汽車為大眾提供了一種娛樂方式，47% 受訪者將公路旅行或更長途的開車當作一種娛樂方式，43% 受訪者認同他們將汽車當作是這段時間的娛樂出口。」