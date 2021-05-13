〈美股盤後〉CPI數據掀通膨恐慌 費半慘遭血洗 道瓊暴跌近700點

美國 4 月 CPI 數據增幅創逾 12 年新高，加上 Colonial 遭駭引來燃料短缺隱憂，週三 (12 日) 華爾街通膨恐慌蔓延，十年期美債殖利率大漲，飆升至 3 月以來最高，恐慌指數 VIX 噴高，一度穿升 28。

晶片股慘遭血洗，台積電 ADR 挫逾 4%，費半暴跌 4.20%，標普、那指跌逾 2%，道瓊暴跌近 700 點，為 6 個月來最差表現。

最新的通膨數據是否動搖聯準會目前的寬鬆政策？美國聯準會 (Fed) 副主席克拉里德 (Richard Clarida) 坦言他對 CPI 數據感到驚訝，但仍重申通膨率上升僅為暫時現象，還不到收緊政策的時候。

拜登政府週三向國會協商以批准一項 2.25 兆美元的基礎建設案，以及一項 1.8 兆美元的美國家庭計畫，拜登與國會領袖商討將近 2 個小時後遭遇挫折，共和黨全面反對任何加稅措施。此外，拜登還透露 Colonial 將在 24 小時內帶來好消息。

地緣政治消息方面，美國國務卿布林肯將於 5 月 20 日在冰島與俄羅斯外長拉夫羅夫親自會面，這是自拜登上任來美俄間最高層級面談。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續升溫，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.59 億例，死亡數突破 332 萬例，美國累計確診超過 3280 萬例，累計死亡數超過 58.3 萬。印度累計確診超過 2334 萬例，巴西累計確診 1528 萬例。

世界衛生組織 (WHO) 稱，印度佔上週全球新增確診病例的一半，印度死亡人數週三再創歷史新高，該國已連續 21 天每日通告超過 30 萬的新增病例。歐盟週三呼籲成員國暫時停止來自印度的非必要旅行，日本禁止從印度、尼泊爾、巴基斯坦等外國居民入境。

週三 (12 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 681.50 點，或 1.99%，收 33,587.66 點。

標普 500 指數下跌 89.06 點，或 2.14%，收 4,063.04 點。

那斯達克指數下跌 357.74 點，或 2.67%，收 13,031.68 點。

費城半導體指數上漲 124.86 點，或 4.20%，收 2,851.15 點。

標普 11 大板塊僅能源板塊收紅。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王全部淪陷。蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.49%；臉書 (FB-US) 下跌 1.30%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 3.08%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.23%；微軟 (MSFT-US) 下跌 2.94%。

道瓊成分股僅默克和雪佛龍收紅。家得寶 (HD-US) 下跌 4.131%；Honeywell (HON-US) 下跌 3.98%；波音 (BA-US) 下跌 3.539%；Nike (NKE-US) 下跌 2.72%；沃爾瑪 (WMT-US) 下跌 2.587%。

費半成分股肅殺一片。應用材料 (AMAT-US) 暴跌 7.02%；美光 (MU-US) 下跌 4.81%；AMD (AMD-US) 下跌 2.85%；英特爾 (INTC-US) 下跌 2.58%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 3.83%；高通 (QCOM-US) 下跌 2.92%。

台股 ADR 集體跳水。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 4.12%；日月光 ADR (ASX-US) 暴跌 7.66%；聯電 ADR (UMC-US) 暴跌 7.47%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.84%。

個股消息

特斯拉 (TSLA-US) 下跌 4.42% 至每股 589.89 美元。特斯拉執行長馬斯克表示，特斯拉正調整自動駕駛軟體，以解決誤剎車問題，新的 Beta 全自動駕駛 (FSD) 技術推出可能還需要數月時間。特斯拉中國週三通過微博表示，它支持中國汽車工業的標準化。

輝瑞 (PFE-US) 上漲 0.89% 至每股 39.69 美元。美國疾病控制與預防中心 (CDC) 週三表示，建議為 12 至 15 歲的孩子擴大使用輝瑞和 BioNTech 新冠疫苗。

太空旅遊企業維珍銀河 (SPCE-US) 暴跌 11.55% 至每股 16.08 美元。方舟投資週二透露，旗下的太空探索 ETF 已出售了維珍銀河幾乎所有的股份。

經濟數據

美國 4 月 CPI 年增率報 4.2%，預期 3.6%，前值 2.6%

美國 4 月 CPI 月增率報 0.8%，預期 0.2%，前值 0.6%

美國 4 月核心 CPI 年增率報 3.0%，預期 2.3%，前值 1.6%

美國 4 月核心 CPI 月增率報 0.9%，預期 0.3%，前值 0.3%

華爾街分析

E* trade Financial 投資策略部門董事總經理 Mike Loewengart 表示：「市場一直在歷史高位附近徘徊，許多交易已被消化。因此，過高的通膨數據讓市場略微回落。」

FBB Capital Partners 研究主管 Mike Bailey 表示：「CPI 數據引發市場議論，即美國經濟過熱，Fed 離緊縮貨幣政策只有一步之遙。空頭將在短期內享受這個話題，但我預測通膨將是短暫的，市場將回歸更為樂觀的看法，認為經濟將溫和增長，Fed 逆轉政策的風險將較低，直到經濟全面復甦。」

投行 Jefferies 稱，CPI 數據令人驚訝，但聯準會可能會持續證明，其中許多壓力是暫時的，隨著消費者對商品需求退減和供應追趕，今年晚些時候這些壓力將逐漸消失。