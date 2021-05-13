美將小米移出貿易黑名單！中方：糾正上屆政府錯誤

週三 (12 日) 美國國防部正式將小米移出美國的貿易黑名單，雙方已同意和平解決訴訟案，中國政府回應，希望糾正上一屆美國政府的錯誤。

美國前總統川普去年 11 月簽署行政禁令，瞄準其他中國的軍方背景企業，禁止美國人對其投資。當時川普政府將電信、半導體和航空等行業的數十家公司列入了黑名單，小米也列入其中。

小米隨後向美國聯邦政府提告，近期迎來關鍵勝利。華盛頓特區的法官批評了五角大樓此舉的理由，並下令暫時停止執行。

在週二法律文件中顯示，小米和國防部律師都表示，根據美國法官命令，將小米從貿易黑名單上移除是適當的。

美國國家安全委員會 (NSC) 發言人表示：「美國法院發現，川普政府未能建立起法律上足夠證據來對該公司 (小米) 施加限制，因此不得不採取這一行動。拜登政府對美國對與中國軍方有聯繫的公司的潛在投資深表關切，並全力保持對此類公司的壓力。

小米發言人稱，該公司正在關注這個問題，仍需要與國防部進行最終談判，以執行法院的命令。小米否認與中國軍方有任何關聯，並表示其銷售的產品和服務僅用於民用和商用。

中國外交部發言人華春瑩表示，希望美方糾正上一屆政府的錯誤，為中國企業正常經營提供公平、公正，以及非歧視的商業經營環境。