世界黃金協會：首季黃金需求年減23% 因歐美投資者大量拋售

世界黃金協會 (WGC) 表示，今年第 1 季黃金需求跌至接近 2008 年以來最低，原因是歐洲及北美的投資者大量拋售黃金，抵消了亞洲消費者的復甦。

黃金傳統上被視為安全資產，隨著新冠疫情席捲全球，去年投資者購買黃金的數量來到史上最高。然而，由於防疫所進行的封鎖，加上價格偏高，使得以往最大的買家中國及印度，在黃金珠寶、金條及金幣的銷售量均崩跌。

隨著全球經濟的復甦，這種情況出現逆轉，亞洲消費者重返市場，但先前的投資者快速退出。

WGC 在最新的季度報告中表示，今年 1-3 月全球黃金需求量為 815.7 噸，略高於上季，但年減幅度達 23%。中國需求大幅反彈，達到 286.4 噸，為 2017 年首季以來最高。

與此同時，做為西方大型機構投資的指標 ETF，共減持黃金 177.9 噸，這是自 2013 年第 4 季以來最大的拋售。

WGC 指出，這一拋售將金價從去年 8 月的創紀錄高點每盎司 2072.50 美元，拉低至 3 月份的約 1700 美元，但價格降低之後，也刺激了亞洲買家的需求，他們希望避開在高點時購買。

WGC 分析師 Krishan Gopaul 認為，ETF 在 4 月的銷售儘管低於近期峰值，但今年的消費者和投資需求都可能保持穩定。

WGC 表示，第 1 季各國中央銀行購買了 95.5 噸黃金，這是自 2020 年第 2 季以來的最高水準，但遠低於 2018 年和 2019 年的水位。