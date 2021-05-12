SEC警告：比特幣是高投機資產 缺乏市場監管

美國證券交易委員會 (SEC) 週二 (11 日) 向加密市場發出警告，比特幣是高投機資產，而且缺乏市場監管。

SEC 建議，投資者應當考慮到比特幣價格的波動性、缺乏監管的狀況，而且可能存在欺詐甚至操縱等問題，SEC 呼籲投資人對擁有比特幣期貨共同基金公司抱持謹慎態度。

SEC 主席 Gary Gensler 上週就暗示將對美國加密貨幣交易所加強監管。

Gary Gensler 表示，比特幣具有吸引力，但需要製定法規以防止欺詐和其他問題，比特幣和其他加密資產的市場需要對投資者提供更多保護。來自 SEC 或 CFTC 的數位資產監管框架可能給投資者注入強心針。

索羅斯戰友、傳奇經理人 Stanley Druckenmiller 認為，聯準會政策和美國赤字支出使美元走上崩潰的道路，美元很有可能在 15 年內失去其作為全球儲備貨幣的地位。

Stanley Druckenmiller 研判，加密貨幣是替代美元的最有可能的全球儲備貨幣。

截稿前，多空消息交錯下，比特幣上漲逾 1.6%，暫報 56,560.55 美元。以太幣上漲逾 3.4%，暫報 4,138.90 美元，特斯拉執行長馬斯克推文考慮接受狗狗幣付款買特斯拉電動車，激勵狗狗幣暴漲 10%，暫報 0.501 美元。