〈美股盤後〉恐慌指數VIX續漲！女股神ARKK回暖 道瓊收黑逾470點

美國 3 月 JOLTS 職位空缺激增 810 萬，創下歷史新高，週二 (11 日) 華爾街通膨疑慮再起，VIX 恐慌指數一度跳升至 23.73，為 2 個月來未見的高點，高估值的科技股迎來今年最瘋狂的震盪走勢之一。

早盤科技股帶頭下殺，那指盤中一度下跌 2.2%，金融和能源等其他板塊也淪陷拋售，亞馬遜和 Netflix 等科技股午盤後強勢收復部分失地，「女股神」凱薩琳伍德 (Cathie Wood) 的方舟創新 ETF(ARKK) 漲幅超過 2%，回吐先前的大幅虧損。

終場那指收黑 0.09%。晶片股表現不俗，費半倖免於難，收紅 0.30%。道瓊仍大跌逾 470 點，創 2 月以來最差的單日表現。

美國聖路易斯聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 表示，美國經濟取得了進步，談論縮減 QE 為時過早，將由 Fed 主席鮑爾在適當時間拋出討論減碼的話題。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續升溫，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.59 億例，死亡數突破 330 萬例，美國累計確診超過 3276 萬例，累計死亡數超過 58.2 萬。印度累計確診超過 2299 萬例，巴西累計確診 1520 萬例。

週二 (11 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 473.66 點，或 1.36%，收 34,269.16 點。

標普 500 指數下跌 36.33 點，或 0.87%，收 4,152.10 點。

那斯達克指數下跌 12.43 點，或 0.09%，收 13,389.43 點。

費城半導體指數上漲 8.90 點，或 0.30%，收 2,976.01 點。

標普 11 大板僅材料 (+0.35%) 一個板塊收紅，能源 (-2.56%)、金融 (-1.67%) 和工業 (-1.44%) 板塊領跌。

焦點個股

科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.74%；臉書 (FB-US) 上漲 0.18%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.95%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.05%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.38%。

道瓊成分股僅 Nike 和 Salesforce 收紅。旅行家 (TRV-US) 下跌 3.08%；家得寶 (HD-US) 下跌 3.066%；美國運通 (AXP-US) 下跌 2.678%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 2.619 %；高盛 (GS-US) 下跌 2.376%。

費半成分股小回暖。應用材料 (AMAT-US) 下跌 0.91%；美光 (MU-US) 下跌 0.21%；AMD (AMD-US) 上漲 1.11%；英特爾 (INTC-US) 下跌 1.66%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 0.28%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.44%。

台股 ADR 僅台積電獨強。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.48%；日月光 ADR (ASX-US) 大跌 4.07%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.92%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.05%。

個股消息

特斯拉 (TSLA-US) 下跌 1.88% 至每股 617.20 美元。《路透》引述消息報導，由於中美關係不確定性，特斯拉已暫停在上海買地擴廠，並建設其為全球出口中心的計畫。

Palantir (PLTR-US) 大漲 9.42% 至每股 20.21 美元。週二盤前公布第一季財報，在美國政府和情報局的軟體合約挹注下，Q1 營收和獲利均優於市場預期。

線上遊戲 Roblox (RBLX-US) 暴漲 21.33% 至每股 77.65 美元。Roblox 公布上市後首份財報。第一季每股虧損 46 美分，營收為 3.87 億美元，年增 140%，季度平均每日活躍用戶為 4210 萬，同比增長 79%。

美國製藥業者諾瓦瓦克斯 (NVAX-US) 大跌 13.91% 至每股 138.18 美元，該公司不打算在第三季於美國、英國和歐洲申請監管審批旗下新冠疫苗。Novavax 還將新冠疫苗全面生產的時間推遲到第四季。

經濟數據

美國 4 月 NFIB 小企業信心指數報 99.8，預期 100.8，前值 98.2

美國 3 月 JOLTS 職位空缺數報 810 萬，預期 750 萬，前值 736.7 萬

華爾街分析

索羅斯戰友、傳奇經理人 Stanley Druckenmiller 表示，毫無疑問的是，所有資產都處於瘋狂的狀態，毫不懷疑什麼時候結束大家都不知道，聯準會的行動正在扭曲長期美債殖利率，這對經濟構成了威脅，由於政策缺陷，美元有可能失去其作為全球儲備貨幣的地位。

TD Ameritrade 首席市場策略師 JJ Kinahan 認為，總體上認為通貨膨脹可能會加劇其醜陋的局面，通膨率揚升，美債殖利率略微上升，價值股與成長股之間的鬥爭同時也在繼續著。