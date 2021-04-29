宏達電Q1毛利率衝上十年新高 虧損收斂每股虧1.25元

宏達電 (2498-TW) 今 (29) 日公告首季財報，在 5G 手機上市、VR 逐步出貨貢獻挹注下，單季毛利率提升至 28.95%，創近十年新高，但稅後仍虧損 10.2 億元，每股虧損 1.25 元，虧損均較上季、去年同期收斂。

宏達電首季營收 11.75 億元，季減 26.53%、年減 11.63%，毛利率 28.95%，季增 1.07 個百分點、年增 2.7 個百分點，營利率 - 108.77%，虧損較上季擴大、但比去年同期收斂，稅後虧損 10.2 億元，則較上季、去年虧損收斂，每股虧損 1.25 元。

宏達電表示，第 1 季推出 5G 智慧型手機後，將 5G 帶進平價 Desire 系列，也持續擴大 VIVEPORT 內容範圍，推出 Rezzil Player 21 專業足球模擬器，3 月進一步推出新一代 VR 裝置，包含 VIVE 移動定位器、VIVE 表情偵測套件，可望擴大虛擬實境生態系，為營運增添動能。

此外，宏達電近年積極運用過去 VR 軟體技術，攜手台灣 ICT 廠搶攻開放式網路架構 O-RAN 領域商機，同時瞄準 5G 企業專網商機，看好今年企業端營收成長幅度將超越市場水準，可望逐步彌補手機事業銷售虧損頹勢。