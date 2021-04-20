〈宏達電拓5G專網〉看準O-RAN商機跨入5G軟體 下半年導入工廠巡檢、醫療產業

宏達電 (2498-TW) 看準 O-RAN(開放式網路架構) 商機，今 (19) 日對外展示全台首座 5G 獨立組網 (SA) 專網及邊緣雲 VR 場域，宣示宏達電已從硬體跨足軟體，並可提供穩定的 5G 網路，目前 5G SA 專網有望下半年導入工廠巡檢、醫療等產業領域。

宏達電表示，從 2G 至 4G 時代，網路設備均由諾基亞、愛立信等國際大廠供應，不過 5G 時代來臨，可透過開放式網路架構建至新的網路解決方案，而台灣 ICT 技術能力強，加上 5G 潛在商機來自企業專網，國內可提供 5G O-RAN 軟體業者少，宏達電透過既有 VR 相關軟體技術並整合國內 ICT 廠後，將成營運新出海口。

宏達電向 NCC(國家通訊委員會) 申請 5G SA 專網 N79 頻段並打造實驗場域，在該場域中提供專網軟體服務，硬體設備則與國內廠商合作，如雲達、優達、辰隆等，未來將依據客戶需求提供客製化專網服務。

宏達電表示，此次對外展示 5G 獨立組網專網場域，主要是讓所有有興趣建置專網的業者來體驗與測試，且對外宣示公司可提供穩定的 5G 網路，且具商業化能力，目前場域提供的解決方案已有 3、4 家業者有意導入，領域包括巡檢、醫療領域等，預計今年下半年有望進一步合作，未來也不排除輸出日本與美國。

宏達電指出，HTC 5G 獨立組網專網及邊緣雲 VR 解決方案，打破過去企業應用所遇瓶頸，提供企業低建置成本、低空間需求及高度垂直整合與模組化服務，終端應用包括即時影像監控、多人連線、XR、4K、8K 影音大流量應用場景等，可進行廠房教育模擬訓練、VR 多人教育訓練、協作雲端管理教育系統。