〈宏達電拓5G專網〉攜手高市府 打造全台首個對外測試5G獨立組網場域

宏達電 (2498-TW) 今 (19) 日宣布，攜手高雄市政府、國內科技廠雲達科技、優達科技、辰隆科技及工業策進會等，打造台灣首座 5G 獨立組網 (SA) 專網及邊緣雲 VR 場域，也是首個透過 O-RAN(開放式網路架構)基礎，對外測試的 5G 專網場域。

宏達電早在 2018 年就與高雄市府合作，在高雄大魯閣共同打造 KOSOMOSPOTxVIVELAND 虛擬實境樂園，此次再度攜手合作，在該場域導入 5G 獨立組網專網。

5G 獨立組網專網場域中，宏達電提供 O-RAN 軟體服務，包括串流軟體平台管理服務、邊緣運算技術、安全網路防護機制及 XR 全套服務解決方案等；硬體則與其他科技廠合作，如辰隆供應基站 RRU(電波收發單元)、雲達負責伺服器、優達提供 switch(網路交換器)。

HTC 董事陳文琦表示，5G 帶來突破性開創與變革，讓前所未見的嶄新科技進入生活和商業應用中，HTC 致力於結合 5G、XR、AI 及區塊鏈等科技，藉此打造更安全有效率的智慧環境，此次與高雄市政府合作，有望加速高雄市 5G 建設及相關智慧應用發展，並帶動高雄轉型為科技智慧城市。

高雄市長陳其邁指出，全台首座 5G 獨立組網專網場域啟用，也證實高雄準備好提供產業安全、穩定、高速的 5G 環境，以及提升企業營運效率的場域，未來此場域將與亞洲新灣區的合作夥伴一同帶動近 300 億元投資、1200 億元產值。